Щаслива Марічка Падалко показала своїх маму і тата, на якого дуже схожа

Ведуча зізналася, що любить свята за зустрічі з рідними.
Ведуча ТСН Марічка Падалко показала своїх батьків.
Зірка каналу 1+1 за традицією на свята поїхала до рідних. Знаменитість зробила фото з мамою і татом і показала його підписникам свого фотоблогу. У кадрі телеведуча позує стоячи позаду близьких, обіймаючи їх за плечі. На обличчі у Марічки щира усмішка.
"За це я люблю свята! З мамою і татом", – підписала теплий кадр вона.
У коментарях одна з підписниць зазначила, що Марічка дуже щаслива, оскільки має живих батьків.
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