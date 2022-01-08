Щаслива Марічка Падалко показала своїх маму і тата, на якого дуже схожа

Щаслива Марічка Падалко показала своїх маму і тата, на якого дуже схожа

Ведуча зізналася, що любить свята за зустрічі з рідними.

Ведуча ТСН Марічка Падалко показала своїх батьків.

Зірка каналу 1+1 за традицією на свята поїхала до рідних. Знаменитість зробила фото з мамою і татом і показала його підписникам свого фотоблогу. У кадрі телеведуча позує стоячи позаду близьких, обіймаючи їх за плечі. На обличчі у Марічки щира усмішка.

Марічка Падалко з батьками / instagram.com/marichkapadalko

"За це я люблю свята! З мамою і татом", – підписала теплий кадр вона.

У коментарях одна з підписниць зазначила, що Марічка дуже щаслива, оскільки має живих батьків.

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