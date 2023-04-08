Щаслива Меган Фокс весело проводить час разом з нареченим після гучних новин про зраду

Американська акторка Меган Фокс та її наречений, музикант Machine Gun Kelly, насолоджуються відпочинком на Гаваях.

Після чуток про розставання пари, вони несподівано разом вирушили у відпустку. Час разом, схоже, пішов на користь стосункам Меган та Колсона і вони змогли помиритися.

Папараці заскочили пару під час прогулянки пляжем. Меган мала щасливий та усміхнений вигляд поруч з коханим. Вони жартували та бавилися, наче діти.

Ба більше, представники пари підтвердили виданню Daily Mail, що закохані знову разом та почуваються більш близькими.

"Вони офіційно повернули стосунки після того, як пройшли через важкий період у своїх стосунках. Декілька місяців були важкими для них обох, але вони поїхали разом, щоб зцілитися, і це спрацювало. Вони відчувають себе більш пов'язаними, ніж будь-коли", - сказав інсайдер.

Нагадаємо, що нещодавно фани заговорили зраду з боку музиканта, через яку Меган відклала заручили. Пізніше сама Фокс підігріла чутки про розрив, коли з'явилася на публіці без обручки.

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