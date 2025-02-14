Щаслива Могилевська показала святковий ранок у ліжку із сюрпризом від коханого

Українська співачка Наталія Могилевська показала свій День святого Валентина.

Так, з нагоди 14 лютого Могилевська опублікувала низку фото зі свого будинку. На зображеннях виконавиця попозувала у ліжку та з розкішним букетом квітів, які вочевидь у святковий день подарував їй коханий Валентин. Співачка для імпровізованої фотосесії зробила макіяж і укладку. Крім того, одягла червону сукню й підбори, продемонструвавши свою струнку фігуру.

Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Більше подробиць святкувань зірка не стала розсекречувати. Утім, до безтями щаслива Наталія привітала своїх шанувальників з Днем закоханих і побажала усім схожого ранку: "Всім закоханим ніжного і теплого ранку…".

Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Під такими фото у коментарях фани не могли не підмітити, як виконавиця просто сяє та адресували їй чимало компліментів:

Приємно бачити щасливу жінку

Зараз як ніколи гарна, бо така щаслива

Коли є чоловік поруч, жінка розквітає

Будьте закохані, будьте коханою!

Нагадаємо, нещодавно боксер Олександр Усик з дружиною Катериною показалися у сонячній країні. Пара показала, де відсвяткувала найромантичніший день року.

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