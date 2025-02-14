Щаслива Могилевська показала святковий ранок у ліжку із сюрпризом від коханого

Артистка зустріла День закоханих вдома.
Українська співачка Наталія Могилевська показала свій День святого Валентина.
Так, з нагоди 14 лютого Могилевська опублікувала низку фото зі свого будинку. На зображеннях виконавиця попозувала у ліжку та з розкішним букетом квітів, які вочевидь у святковий день подарував їй коханий Валентин. Співачка для імпровізованої фотосесії зробила макіяж і укладку. Крім того, одягла червону сукню й підбори, продемонструвавши свою струнку фігуру.
Більше подробиць святкувань зірка не стала розсекречувати. Утім, до безтями щаслива Наталія привітала своїх шанувальників з Днем закоханих і побажала усім схожого ранку: "Всім закоханим ніжного і теплого ранку…".
Під такими фото у коментарях фани не могли не підмітити, як виконавиця просто сяє та адресували їй чимало компліментів:
- Приємно бачити щасливу жінку
- Зараз як ніколи гарна, бо така щаслива
- Коли є чоловік поруч, жінка розквітає
- Будьте закохані, будьте коханою!
Нагадаємо, нещодавно боксер Олександр Усик з дружиною Катериною показалися у сонячній країні. Пара показала, де відсвяткувала найромантичніший день року.
Читайте також:
- Зірка "Ліги сміху" Люленов пригадав, як Зеленський присоромив його: "Досі згадую"
- Олена Кравець показала своїх батьків і розповіла про хворобу мами, яку вона подолала
- Тіна Кароль у День закоханих зачарувала дуетом із SadSvit і довела до мурах містичним кліпом