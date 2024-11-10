Щаслива Могилевська показалася з родиною у київському парку й замилувала їхніми розвагами

Зіркова мама поділилася кадрами з доньками.
Українська співачка Наталія Могилевська похизувалася розвагами з двома доньками.
Щойно артистка публікувала кадри з Буковелю з доньками, як вона сповістила про повернення додому. Так, Могилевська вийшла на прогулянку до парку Наталка у Києві й захопила осінніми кадрами з дітьми. Зокрема, співачка показала, як Мішель та Софія гралися пожовклим листям, кидали його і раділи миті, проведеній разом.
Тим часом Наталія також показала себе серед дерев і як прикрасила зачіску опалим листям. У цей час вона тримає за руку свою молодшу донечку Софію та насолоджується з нею свіжим повітрям. За словами зірки, вона обожнюю цю пору року, тож не відмовляє собі у довгих прогулянках.
"Зараз найпрекрасніша осінь. Я таку просто обожнюю. Коли ви востаннє обкидалися листям? Чи виросли вже з цього?", - поцікавилася виконавиця у шанувальників.
Нагадаємо, нещодавно хореограф Женя Кот також показав свою родину. Танцівник похизувався маленьким святом його донечки Лелі й поділився серією фото з 4-місячною крихіткою на руках.
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