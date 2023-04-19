Щаслива Єлизавета Юрушева вперше показала, як зі Скічком шлюб реєструвала

Дружина ексочільника Черкаської ОДА Олександра Скічка - бізнесвумен Єлизавета Юрушева – поділилася особистими роздумами.

В Instagram Ліза опублікувала допис, де поміркувала про розрив стосунків під час війни. За словами бізнесвумен, вона часто чує, як дівчата говорять, що їм набагато краще бути без пари. Однак сама ж Юрушева переконана, що без свого чоловіка не впоралася б з деякими своїми проблемами та переживаннями.

Єлизавета Юрушева та Олександр Скічко в РАЦСі / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

"Зараз я розумію, що я без свого чоловіка не впоралася б в деякі періоди, і так само навпаки. Навіть у моменти успіху або великого щастя хочеться обернутися і сказати – дивися, як круто, або почути у відповідь просте "вітаю" або "я щасливий за тебе"! Це так безцінно!" – зазначила Юрушева.

Бізнесвумен також вперше поділилася знімками з РАЦСу, які були зроблені одразу ж після того, як вони з Олександром Скічком узаконили стосунки.

"Ці фото зроблені в перші секунди після реєстрації нашого шлюбу в РАЦСі", - поділилася Ліза.

Єлизавета Юрушева та Олександр Скічко в РАЦСі / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Нагадаємо, нещодавно дружина Скічка опублікувала рідкісне фото, на якому зображена їхня сім'я у повному складі. Зокрема, на Великодні свята подружжя було разом.

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