Щасливий Іраклі Макацарія показав довгі та стрункі ніжки своєї 19-річної коханої

Парочка влаштувала новорічний фотосет.

Телеведучий та учасник українських "Танців з зірками" Іраклі Макацарія все частіше показує прихильникам свою кохану Лізу Чічуа.

Загалом, зі Старим Новим роком вони також вітали юзерів разом. До слова, закохані влаштували святковий фотосет у Грузії. Знімками парочка поділилася в Instagram.

До речі, Іраклі та його 19-річна дівчина показали справжню романтику. Щасливий Макацарія то обнімав свою кохану, то ніжно схиляв голову на її плече. Телеведучий не може натішитися, що нарешті зустрів кохання.

Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа / instagram.com/lizachichuaa

Окрім цього, не забув знаменитість показати, яка ж Ліза все-таки вродлива. Ведучий похизувався довгими та стрункими ніжками своєї обраниці.

Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа / instagram.com/maqatsa

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