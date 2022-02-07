Щасливий Іраклі Макацарія показав ідилію з 19-річною коханою-красунею

Парочка влаштувала імпровізований фотосет.

Телеведучий та учасник українських "Танців з зірками" Іраклі Макацарія неймовірно щасливий у стосунках з 19-річною Лізою Чічуа.

Закохані часто влаштовують фотосети та діляться відповідними знімками на своїх сторінках в Instagram. До слова, цього разу щасливий Іраклі показав ідилію зі своєю коханою-красунею.

Так, ведучий показав знімки, на яких ніжно позував з Лізою. Дівчина була зображена у чорній сукні, а Іраклі – в офіційному костюмі.

Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа / instagram.com/maqatsa

Прихильники парочки засипали їх компліментами. Вони зазначили, що закохані дуже схожі між собою. Окрім цього, вони побажали Іраклі та його дівчині безмежного щастя.

До речі, закохані разом вітали маму Лізи з днем народження. А фотосет вони влаштували саме на під час святкування.

Ліза Чічуа з мамою / instagram.com/lizachichuaa

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