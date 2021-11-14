Щасливий Костянтин Войтенко заінтригував примиренням зі своєю дружиною

Подружжя змогло знайти спільну мову.
Учасник "Танців з зірками" Костянтин Войтенко поділився з фанами радісною новиною.
Так, в одинадцятому прямому ефірі шоу актор повідомив, що вони з дружиною Валентиною нарешті змогли знайти спільну мову. Закохані помирилися. Також, зірка заявив, що більше не розповідатиме жодних подробиць особистого життя. Так, Валентині це не подобається.
Зауважимо, раніше Войтенко розповів привселюдно у прямому ефірі "Танців", що вони з дружиною переживали кризу у стосунках. Після цього Валентина ділилася, що вони у сварці від квітня цього року.
Пізніше й Костянтин говорив, що вони були на межі розлучення та жили окремо. Однак, актор не втрачав надії примиритися з коханою.
До слова, у десятому ефірі Валентина завітала на шоу, аби підтримати свого чоловіка.
Наразі ж вона підтримує його участь на "Танцях з зірками". Також жінка вважає, що її чоловік танцює на шоу найкраще за всіх.
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