Щасливий Костянтин Войтенко заінтригував примиренням зі своєю дружиною

Подружжя змогло знайти спільну мову.

Учасник "Танців з зірками" Костянтин Войтенко поділився з фанами радісною новиною.

Так, в одинадцятому прямому ефірі шоу актор повідомив, що вони з дружиною Валентиною нарешті змогли знайти спільну мову. Закохані помирилися. Також, зірка заявив, що більше не розповідатиме жодних подробиць особистого життя. Так, Валентині це не подобається.

Костя Войтенко з дружиною / instagram.com/kostiantynvoitenko

Зауважимо, раніше Войтенко розповів привселюдно у прямому ефірі "Танців", що вони з дружиною переживали кризу у стосунках. Після цього Валентина ділилася, що вони у сварці від квітня цього року.

Пізніше й Костянтин говорив, що вони були на межі розлучення та жили окремо. Однак, актор не втрачав надії примиритися з коханою.

До слова, у десятому ефірі Валентина завітала на шоу, аби підтримати свого чоловіка.

Костянтин Войтенко з дружиною / скриншот з відео

Наразі ж вона підтримує його участь на "Танцях з зірками". Також жінка вважає, що її чоловік танцює на шоу найкраще за всіх.

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