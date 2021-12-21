Щасливий Пустовіт прокоментував розлучення з Сашею Бо: "Підкиньте варіанти"

Блогер показався без обручки.
Український блогер Ігор Пустовіт, який днями офіційно розлучився з дружиною, бізнесвумен Сашею Бо, схоже, теж не тямить себе від щастя.
У фотоблогу він запостив чорно-білу світлину, де усміхається і демонструє руку без обручки. Ігор також прокоментував подію.
"Простягаю вам руку, на якій нема обручки, натякаючи, що від сьогодні я офіційно розлучений, врешті-решт. Підкиньте в коментарі варіанти країн, куди зараз можна без проблем злітати, відсвяткувати уже офіційну подію", – написав він.
У відповідь користувачі запропонували Пустовіту гайнути до Риги, де відпочиває Соня Стужук. Колишня подружка Бо та її ексчоловік інтригують прихильників своїм "романом".
Також юзери дещо розкритикували блогера.
- Думала, будете розумнішою за неї і не напишете такого
- Не думаю, що ця подія ощасливила вас, це всього лише відповідь колишній дружині і маска, що вам не гірше, ніж їй... Але ви і самі знаєте свою правду...
- Саркастична радість
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