Щасливий Пустовіт прокоментував розлучення з Сашею Бо: "Підкиньте варіанти"

Блогер показався без обручки.

Український блогер Ігор Пустовіт, який днями офіційно розлучився з дружиною, бізнесвумен Сашею Бо, схоже, теж не тямить себе від щастя.

У фотоблогу він запостив чорно-білу світлину, де усміхається і демонструє руку без обручки. Ігор також прокоментував подію.

Ігор Пустовіт / instagram.com/pustovit

"Простягаю вам руку, на якій нема обручки, натякаючи, що від сьогодні я офіційно розлучений, врешті-решт. Підкиньте в коментарі варіанти країн, куди зараз можна без проблем злітати, відсвяткувати уже офіційну подію", – написав він.

У відповідь користувачі запропонували Пустовіту гайнути до Риги, де відпочиває Соня Стужук. Колишня подружка Бо та її ексчоловік інтригують прихильників своїм "романом".

Також юзери дещо розкритикували блогера.

Думала, будете розумнішою за неї і не напишете такого

Не думаю, що ця подія ощасливила вас, це всього лише відповідь колишній дружині і маска, що вам не гірше, ніж їй... Але ви і самі знаєте свою правду...

Саркастична радість

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