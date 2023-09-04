Щасливий Тарас Тополя показався з дружиною Alyosha та синами, які повернулися до України зі США

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя показав щасливе фото з дружиною, співачкою Alyosha, та їхніми двома синами.

У своєму Instagram артист зізнався, що їхнє сімейство нарешті в зборі. Так, Alyosha з синами та донькою повернулася з США, куди вона вимушено поїхала через повномасштабну війну, до України та житиме тепер у Києві.

"Вдома. Щасливі всі, а кохана Alyosha особливо", - зазначив Тополя.

Тарас Тополя з Alyosha та синами / Фото: instagram.com/tarastopolia

Тим часом співачка вже встигла поділитися своїми планами на майбутнє. Виконавиця хоче зануритися з головою у творчість і вже найближчим часом потішити прихильників новими композиціями.

"Ми з дітками вже повернулися на рідну землю! Щасливі бути вдома! Тож я занурююся з головою у творчість і скоро буду радувати новими піснями", - поділилася Alyosha.

Alyosha з дітьми / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Нагадаємо, нещодавно Тарас Тополя відверто розповів про свої доходи та витрати. Музикант зізнався, на які гроші живе та скільки витрачає на місяць.

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