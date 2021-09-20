Щасливий Володимир Остапчук оголосив, що будує будинок та показав його фото

Щасливий Володимир Остапчук оголосив, що будує будинок та показав його фото

Скоро шоумен з дружиною переїде до власного житла.

Відомий український шоумен Володимир Остапчук поділився радісною звісткою.

Телеведучий та його дружина Христина будують власний будинок. Пара неймовірно щаслива, оскільки, до цього орендувала квартиру. Про це подружжя повідомило на своїх сторінках в Instagram, опублікувавши відповідні фото.

Володимир та Христина Остапчуки / instagram.com/vova_ostapchuk

"У нас буде будинок. Так, така довгоочікувана для нас новина! В Остапчуків буде своє сімейне гніздечко, юхуу", – написав зірка.

Зі свого боку, нотаріусиня зазначила, що досі не може повірити, що зовсім скоро пара переїде у свій дім.

Володимир Остапчук з дружиною / instagram.com/vova_ostapchuk

У коментарях фоловери привітали Христину та Володимира з початком їхньої нової історії.

Нагадаємо, Дзідзьо подарував колишній дружині квартиру. Також співак відповів, чи помирилися екси.

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