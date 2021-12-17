Ще дві жінки звинуватили у сексуальному насильстві Містера Біга із "Сексу і міста"

Ще дві жінки звинуватили у сексуальному насильстві Містера Біга із "Сексу і міста"

Одна з жертв – колишня актора.

Стало відомо ще про два інциденти, коли американський актор Кріс Нот, відомий завдяки ролі Містера Біга із "Сексу і міста, чинив сексуальне насильство над жінками.

Так, Нот ще в 90-х зустрічався з моделлю Беверлі Джонсон. Втім, дівчина після розриву їхніх стосунків розповіла, що він постійно ревнував, бив та погрожував вбити її пса. Про це навіть писали в газетах, посилаючись на судові документи. Однак кримінальну справу тоді не було порушено.

Кріс Нот та Беверлі Джонсон / Getty Images

"У судових документах модель скаржиться, що її ревнивий колишній бойфренд —Кріс Нот — бив її, погрожував понівечити її та погрожував смертю. Він телефонував їй понад 25 разів на день. Актор навіть пригрозив убити собаку Беверлі", - пишеться в газеті.

Також про насильство з боку Кріса Нота заговорила відома акторка Зої Лістер-Джонс. Зірка розповіла, що коли їй було 20 років, вона працювала в одному нічному клубі. Туди іноді приходив й Кріс Нот. Він постійно поводив себе непристойно по відношенню щодо інших дівчат.

Втім, пізніше вони з Крісом Нотом зустрілися на зніманнях серіалу "Закон і порядок". За словами Зої, актор постійно був п’яним. Одного разу він обнюхав її шию та прошепотів на вухо неприємні речі.

Зої Лістер-Джонс / instagram.com/zoelisterjones

"Кріс використовував образ "чоловіка мрії", який був створений серіалом "Секс і місто". Це навіть добре, що Містер Біг помер у новому серіалі. Жіночі фантазії закінчилися — настав час зіткнутися із суворою реальністю", - прокоментувала акторка.

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