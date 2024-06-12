Що означає фраза "не фонтан": одесити пояснили значення та походження сталого виразу

В Одесі часто вживають вираз "не фонтан". Ба більше, словосполучення давно поширене чи не на всій території України.

Утім, значення ще легко зрозуміти, мовляв, це "щось не те" та "поганої якості". Та походження цього виразу не менш цікаве. Зокрема, офіціант з Одеси Дмитро пояснив, що походження виразу датується ще за часів Радянського Союзу. Тоді для одеситів привозили питну воду в спеціальні фонтани, звідти її набирали та везли продавати на продовольчий ринок "Призов". Однак не всі продавці були чесними, тож набирали воду з інших місць і видавали її за ту, що з фонтанів. Однак людей було не провести. Вони куштували і одразу давали оцінку – "не фонтан", тобто вода не така, як потрібно.

"У часи Радянського Союзу в Одесі були питні фонтани. На "Привоз" привозили воду питну з фонтанів і її продавали. Чесні були не всі. Привозили просто десь з якогось іншого місця. Коли людина куштувала воду, вона одразу могла відрізнити і говорила: "Не фонтан". Звідси і пішов вираз, що значить "не так", "це не окей", тобто "вода не фонтан", - прокоментував Дмитро.

Також офіціант додав, що фонтани в Одесі займають особливе місце. Окрім того, в ресторані Савви Лібкіна, де він працює, його спеціально реставрували та відмовилися його позбавлятися.

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