Що подивитися з Дар'єю Петрожицькою: кращі серіали, фільми та вистави

Сьогодні Дар'я Петрожицька – одна з найпопулярніших українських акторок з великою фан-аудиторією, яка з захватом реагує на кожну її публічну появу – чи то на сцені, чи то в кадрі.

Артистку люблять за легкість, відкритість, справжність, простоту і, звичайно ж, за талановиту акторську гру. Петрожицька легко перевтілюється у фатальну жінку на мільйон і легковажну дівчинку, що вірить у казку й чекає на свого принца на білому коні. Тож що подивитися з акторкою в театрі та кіно, щоб побачити її різною, розповідаємо далі.

"Папік"

"Папік" – лірична комедія і проєкт, в якому Дар'я Петрожицька отримала свою першу головну роль. Після його прем'єри акторка прокинулася знаменитою, а її тандем зі Станіславом Бокланом до нестями закохав у себе тисячі українців.

Дар'я Петрожицька у серіалі "Папік" / Фото: instagram.com/petrozhitskaya

У серіалі Дар'я Петрожицька втілила ефектну мисливицю на "папіків" Лізу. Молоду та гламурну дівчину, головна зброя якої – краса. У нічному клубі вона знайомиться з самотнім пенсіонером Олександром, який ледь зводить кінці з кінцями. На схилі літ він потрапляє в модний барбершоп, перевтілюється в стильного гіпстера й вирішує відірватися на повну. Він - колишній актор, тож легко зачаровує Лізу поезією, пригощає шампанським, а вона помилково сприймає його за багатого іноземця Гамлета. Лише на ранок після бурхливої ​​танцювальної ночі з'ясовується, що немає жодного Гамлета, а є самотній пенсіонер, через знайомство з яким дівчина розірвала стосунки з заможним бойфрендом.

Комедія досягла такого шаленого успіху, що її одразу ж продовжили на другий сезон. Насолодитися нестримними пригодами Дар'ї Петрожицької та Станіслава Боклана в серіалі "Папік 2" можна вже від 15 липня о 16:00 в ефірі телеканалу ТЕТ.

"Встигнути до 30"

У жовтні минулого року відбулася ще одна яскрава комедійна прем'єра з Дар'єю Петрожицькою – серіал "Встигнути до 30", який транслювали на ТЕТ. Її партнерками в головних ролях стали чарівні Анна Кошмал та Анастасія Остреїнова. "Встигнути до 30" – це історія про тридцятирічний рубіж і трьох різних за характером і поглядами на життя дівчат. Усі вони випадково познайомилися в день свого 29-річчя й домовилися всього за рік кардинально змінити власні життя – вийти заміж, покинути кар'єру й віддатися розвагам, відкрити власний ресторан і підкорити столицю.

Дар'я Петрожицька у серіалі "Встигнути до 30" / Фото: instagram.com/petrozhitskaya

У серіалі "Встигнути до 30" Дар'я Петрожицька зіграла дещо легковажну й трохи наївну дівчину Іру, яка працює в ювелірному й вірить у вічне кохання. Однак після довгих років стосунків її казка руйнується – Іру зраджує хлопець. Але героїні Дар'ї Петрожицької так кортить вийти заміж до 30-ти, що в гонитві за чоловіком мрії вона влаштує справжній марафон побачень.

Пророкуємо, ви неодмінно захочете побачити продовження несамовитих пригод цієї шаленої трійки. Так багато глядачів в очікуванні другого сезону серіалу "Встигнути до 30", тож цілком можливо, що він не за горами.

"Серцеїдки"

Насолодитися неймовірним дуетом Дар'ї Петрожицької та Анни Кошмал можна не лише з телеекранів, а й наживо. Дівчата гастролюють країною з детективною комедією "Серцеїдки". Це вистава за мотивами п'єси Роберта Тома "Вісім жінок". У центрі сюжету опиняється вісім різних за характерами героїнь, у домі яких раптово зникає єдиний чоловік. Під підозрою опиняється кожна з них, адже кожна винна йому гроші. Однак "Серцеїдки" – це комедія не лише про матеріальне, а й про кохання. Вона неодмінно надихне на справжні почуття.

Дар'я Петрожицька у виставі "Серцеїдки" / Фото: instagram.com/petrozhitskaya

"Найкращі вихідні"

Комедія "Найкращі вихідні" стала однією з останніх успішних довоєнних прем'єр 2022 року, й одну з головних ролей у ній зіграла незрівнянна Дар'я Петрожицька. "Найкращі вихідні" – це набір історій чотирьох різних людей, які час від часу перетинаються на вулицях Києва. Усіх їх об'єднує столиця, музика на фестивалі Atlas Weekend та плани, що котяться шкереберть.

Дар'я Петрожицька у комедії "Найкращі вихідні" / Фото: instagram.com/petrozhitskaya

Дар'я Петрожицька виконала роль темпераментної Ольги, організаторки Atlas Weekend. Її палким "кіношним" прихильником став актор з Німеччини — Еліас Райхерт. Він зіграв несамовитого романтика Ганса, що закохався онлайн і готовий на все задля свого інстаграмного кохання. Навіть приїхати волонтером на фестиваль до іншої країни й відшукати загублену рокзірку. Відправляйтеся в шалену подорож разом з комедією "Найкращі вихідні" й дивіться на улюблену акторку під новим кутом.

"Ромео і Джульєтта з Черкас 2"

У другому сезоні комедійного серіалу "Ромео і Джульєтта з Черкас" Дар'я Петрожицька зіграла хоч і не головну, але дуже яскраву роль, яка точно варта уваги. Вона перевтілилась у прямолінійну й характерну дівчину Христину, яка під дією таблеток опинилася в одному ліжку з чоловіком своєї найкращої подруги Юлі. Як це було, дивіться в 9-й серії "Ромео і Джульєтта з Черкас 2". А ще більше карколомних вчинків і порад Христини чекає на глядачів у наступних епізодах комедії.

Дар'я Петрожицька у серіалі "Ромео і Джульєтта з Черкас" / Фото: instagram.com/petrozhitskaya

"Якщо чесно"

"Якщо чесно" – український ситком виробництва Drive Production, який запрем'єрили на телеканалі ТЕТ на початку цього року. Головну жіночу роль у ньому зіграла Дар'я Петрожицька, а чоловічу – відомий гуморист і тренер "Ліги Сміху. Волонтерський десант" Ігор Ласточкін. Вони перевтілилися в Інгу та Андрія – сучасну закохану пару, яка живе в цивільному шлюбі й перебуває в постійному гендерному поєдинку. До своїх баталій Інга й Андрій залучають то батьків, то родичів, то друзів, то колег з роботи, то власні альтер-его. Втім, навіть з їхньою допомогою головним героям не завжди вдається залагодити конфліктні ситуації.

Дар'я Петрожицька у серіалі "Якщо чесно" / Фото: instagram.com/petrozhitskaya

Як коментувала сама Дар'я Петрожицька, у ситкомі "Якщо чесно" глядачі побачать життєві, навіть дещо стереотипні сцени з життя молодої пари.

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