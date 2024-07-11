Що подивитися з Дар'єю Петрожицькою: кращі серіали, фільми та вистави

Незабаром на телеканалі ТЕТ відбудеться показ серіалу з артисткою в головній ролі.
Сьогодні Дар'я Петрожицька – одна з найпопулярніших українських акторок з великою фан-аудиторією, яка з захватом реагує на кожну її публічну появу – чи то на сцені, чи то в кадрі.
Артистку люблять за легкість, відкритість, справжність, простоту і, звичайно ж, за талановиту акторську гру. Петрожицька легко перевтілюється у фатальну жінку на мільйон і легковажну дівчинку, що вірить у казку й чекає на свого принца на білому коні. Тож що подивитися з акторкою в театрі та кіно, щоб побачити її різною, розповідаємо далі.
"Папік"
"Папік" – лірична комедія і проєкт, в якому Дар'я Петрожицька отримала свою першу головну роль. Після його прем'єри акторка прокинулася знаменитою, а її тандем зі Станіславом Бокланом до нестями закохав у себе тисячі українців.
У серіалі Дар'я Петрожицька втілила ефектну мисливицю на "папіків" Лізу. Молоду та гламурну дівчину, головна зброя якої – краса. У нічному клубі вона знайомиться з самотнім пенсіонером Олександром, який ледь зводить кінці з кінцями. На схилі літ він потрапляє в модний барбершоп, перевтілюється в стильного гіпстера й вирішує відірватися на повну. Він - колишній актор, тож легко зачаровує Лізу поезією, пригощає шампанським, а вона помилково сприймає його за багатого іноземця Гамлета. Лише на ранок після бурхливої танцювальної ночі з'ясовується, що немає жодного Гамлета, а є самотній пенсіонер, через знайомство з яким дівчина розірвала стосунки з заможним бойфрендом.
Комедія досягла такого шаленого успіху, що її одразу ж продовжили на другий сезон. Насолодитися нестримними пригодами Дар'ї Петрожицької та Станіслава Боклана в серіалі "Папік 2" можна вже від 15 липня о 16:00 в ефірі телеканалу ТЕТ.
"Встигнути до 30"
У жовтні минулого року відбулася ще одна яскрава комедійна прем'єра з Дар'єю Петрожицькою – серіал "Встигнути до 30", який транслювали на ТЕТ. Її партнерками в головних ролях стали чарівні Анна Кошмал та Анастасія Остреїнова. "Встигнути до 30" – це історія про тридцятирічний рубіж і трьох різних за характером і поглядами на життя дівчат. Усі вони випадково познайомилися в день свого 29-річчя й домовилися всього за рік кардинально змінити власні життя – вийти заміж, покинути кар'єру й віддатися розвагам, відкрити власний ресторан і підкорити столицю.
У серіалі "Встигнути до 30" Дар'я Петрожицька зіграла дещо легковажну й трохи наївну дівчину Іру, яка працює в ювелірному й вірить у вічне кохання. Однак після довгих років стосунків її казка руйнується – Іру зраджує хлопець. Але героїні Дар'ї Петрожицької так кортить вийти заміж до 30-ти, що в гонитві за чоловіком мрії вона влаштує справжній марафон побачень.
Пророкуємо, ви неодмінно захочете побачити продовження несамовитих пригод цієї шаленої трійки. Так багато глядачів в очікуванні другого сезону серіалу "Встигнути до 30", тож цілком можливо, що він не за горами.
"Серцеїдки"
Насолодитися неймовірним дуетом Дар'ї Петрожицької та Анни Кошмал можна не лише з телеекранів, а й наживо. Дівчата гастролюють країною з детективною комедією "Серцеїдки". Це вистава за мотивами п'єси Роберта Тома "Вісім жінок". У центрі сюжету опиняється вісім різних за характерами героїнь, у домі яких раптово зникає єдиний чоловік. Під підозрою опиняється кожна з них, адже кожна винна йому гроші. Однак "Серцеїдки" – це комедія не лише про матеріальне, а й про кохання. Вона неодмінно надихне на справжні почуття.
"Найкращі вихідні"
Комедія "Найкращі вихідні" стала однією з останніх успішних довоєнних прем'єр 2022 року, й одну з головних ролей у ній зіграла незрівнянна Дар'я Петрожицька. "Найкращі вихідні" – це набір історій чотирьох різних людей, які час від часу перетинаються на вулицях Києва. Усіх їх об'єднує столиця, музика на фестивалі Atlas Weekend та плани, що котяться шкереберть.
Дар'я Петрожицька виконала роль темпераментної Ольги, організаторки Atlas Weekend. Її палким "кіношним" прихильником став актор з Німеччини — Еліас Райхерт. Він зіграв несамовитого романтика Ганса, що закохався онлайн і готовий на все задля свого інстаграмного кохання. Навіть приїхати волонтером на фестиваль до іншої країни й відшукати загублену рокзірку. Відправляйтеся в шалену подорож разом з комедією "Найкращі вихідні" й дивіться на улюблену акторку під новим кутом.
"Ромео і Джульєтта з Черкас 2"
У другому сезоні комедійного серіалу "Ромео і Джульєтта з Черкас" Дар'я Петрожицька зіграла хоч і не головну, але дуже яскраву роль, яка точно варта уваги. Вона перевтілилась у прямолінійну й характерну дівчину Христину, яка під дією таблеток опинилася в одному ліжку з чоловіком своєї найкращої подруги Юлі. Як це було, дивіться в 9-й серії "Ромео і Джульєтта з Черкас 2". А ще більше карколомних вчинків і порад Христини чекає на глядачів у наступних епізодах комедії.
"Якщо чесно"
"Якщо чесно" – український ситком виробництва Drive Production, який запрем'єрили на телеканалі ТЕТ на початку цього року. Головну жіночу роль у ньому зіграла Дар'я Петрожицька, а чоловічу – відомий гуморист і тренер "Ліги Сміху. Волонтерський десант" Ігор Ласточкін. Вони перевтілилися в Інгу та Андрія – сучасну закохану пару, яка живе в цивільному шлюбі й перебуває в постійному гендерному поєдинку. До своїх баталій Інга й Андрій залучають то батьків, то родичів, то друзів, то колег з роботи, то власні альтер-его. Втім, навіть з їхньою допомогою головним героям не завжди вдається залагодити конфліктні ситуації.
Як коментувала сама Дар'я Петрожицька, у ситкомі "Якщо чесно" глядачі побачать життєві, навіть дещо стереотипні сцени з життя молодої пари.
Читайте також:
- Дружина Козловського різко поставила на місце Фаріон, яка висміяла службу співака в ЗСУ
- Відомий український актор потрапив у серйозну аварію
- Євген Кот вперше став батьком та показав новонароджену донечку