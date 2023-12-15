Що покаже "1+1 Україна" на новорічні свята: "Мавка", зіркові концерти і новий серіал з Ксенією Мішиною

Цьогоріч телеканал "1+1 Україна" підготував своїм глядачам багато різдвяних сюрпризів і святкового настрою.

Зокрема, "1+1 Україна" покаже національні прем'єри художніх та анімаційних проєктів, особливі прямі ефіри та випуски історичних проєктів. Що подивитися на новорічні свята – читайте у матеріалі.

Реальна історія. Стерта правда про Щедрик – 22 грудня о 21:45

Дослідник історії та автор проєкту "Реальна історія" Акім Галімов розповість про найвідомішу в світі різдвяну пісню "Carol of the Bells", яка приховує в собі чимало таємниць.

Проєкти 1+1 Україна

Концерт "Жадан і собаки" – 22 грудня о 22:30

Вже незабаром "1+1 Україна" покаже концерт рок-гурту із Харкова "Жадан і Собаки". Запальний колектив разом із фронтменом і письменником Сергієм Жаданом представить свій новий альбом "Радіопромінь". Також там з'явиться ще одна зіркова гостя – Марта Липчей.

Проєкти 1+1 Україна

"Сніданок. Перша зірка" – 24 грудня, з 7 до 11:00

Цей особливий ефір у компанії "Сніданку з 1+1" буде присвячений історіям світлих людей, яких особливо видно у темні часи. Будуть присутні всі зіркові ведучі-"сніданківці": Руслан Сенічкін, Людмила Барбір, Єгор Гордєєв, Неля Шовкопляс, Валентина Хамайко та інші. Програма обіцяє бути насиченою різдвяними традиціями.

Проєкти 1+1 Україна

"Різдво з ТСН" – 24 грудня о 19:00

Вперше з початку повномасштабного вторгнення ведучі ТСН проведуть прямий ефір на телеканалі "1+1 Україна". Наталя Мосейчук, Марічка Падалко, Соломія Вітвіцька та Святослав Гринчук разом із зірками занурять глядачів у багатовікову історію з неочікуваними подробицями та розкажуть про героїв сьогодення.

Проєкти 1+1 Україна

Прем'єра історичної драми "Щедрик" – 24 грудня о 17:30

Стрічка набула неабиякої популярності за часи її показу в кінотеатрах. Відтепер нею можна буде насолодитися вдома. Це історія про три родини, які живуть під одним дахом на межі зіткнення імперій, у безвиході окупації та пастці Другої світової війни. Українська, єврейська та польська сім'ї однаково відчули на собі утиски як Третього Рейху, так і карального режиму СРСР. У безвиході поневолення українська родина приймає до себе дітей, батьки яких стали жертвами окупантів, та самовіддано оберігає їх, наче власну донечку Ярославу. Дівчинка понад усе мріє примирити увесь світ завдяки українському "Щедрику", який намагаються стерти з її пам'яті.

"Різдво. Ти не один" – 24 грудня о 21:00

Цього Святвечора на телеканалі "1+1 Україна" на глядачів чекає особлива святкова прем'єра. Проєкт об'єднає героїв нового часу, артистів, ведучих, волонтерів і усіх українців, аби разом зустріти Різдво. Знімання відбувалися на території Софійського собору. Проєкт занурить глядачів в українську історію та різдвяні традиції. Колядки та щедрівки зазвучать по-новому, а відомі хіти наповняться різдвяними мотивами. Виступи зірок будуть поєднані з теплими розмовами, з відомими героями та гостями у камерній атмосфері. Серед співаків виступлять Jamala, VERKA SERDUCHKA, MONATIK, DOROFEEVA, Макс Барських, Юлія Саніна, Артем Пивоваров та інші зірки. Проєкт "Різдво. Ти не один" матиме благодійну місію.

Проєкти 1+1 Україна

Проєкти 1+1 Україна

Проєкти 1+1 Україна

"Сусідка" – 30 грудня

Телевізійна прем'єра романтичної комедії із Ксенією Мішиною та Артемієм Єгоровим. Затятий холостяк Петро побився об заклад зі своїм найкращим другом, що зможе прожити місяць з жінкою під одним дахом. Так у його квартирі з'являється Вероніка – елегантна вчителька музики, яка щойно пішла від чоловіка-тирана. Проте ставки зростають, коли Петро дізнається про дітей Вероніки! Чи впорається мачо з викликами спільного життя?

Проєкти 1+1 Україна

Новорічний "Вечірній Квартал" – 31 грудня о 19:00

Вже традиційно напередодні Нового року вийде святковий випуск "Вечірнього Кварталу". На глядачів очікує злободенний гумор про війну та реалії нашого сьогодення, а також ексклюзивні номери від запрошених зірок з хітами. На глядачів очікують музичні виступи MONATIK, Тіни Кароль, Наталі Могилевської, KOLA, Артема Пивоварова, Піанобоя і ТНМК, гурту Антитіла, Павла Зіброва.

Проєкти 1+1 Україна

Всеукраїнська телепрем'єра "Мавки" – 1 січня о 20:00

У перший день 2024 року відбудеться довгоочікувана прем'єра найкасовішого українського анімаційного фільму за часів Незалежності "Мавка. Лісова пісня". Проєкт створений за мотивами драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня" та образів з української міфології. Цікавий факт, анімаційний фільм "Мавка. Лісова пісня" увійшла у топ-5 запитів в Google за 2023 рік. Герої анімаційного фільму "Мавка. Лісова пісня" заговорили голосами топових українських зірок.

Проєкти 1+1 Україна

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