Що слухали у 80-ті: топ популярних пісень тих часів

Деякі хіти "не старішають" та досі популярні серед молоді.

Покоління 40+ добре пам'ятає дискотеки свого юнацтва.

Молодь у неонових спортивних костюмах, лосинах, масивних куртках та взутті, дівчата з пишними зачісками та яскравим макіяжем – це все про 80-ті роки.

Стиль музики євродиско заполонив весь світ. Серед найпопулярніших виконавців та гуртів – "Ласковый май", Філіп Кіркоров, Мадонна, Modern Talking, Depeche Mode, Queen, Майкл Джексон, David Bowie, Scorpions. Деякі хіти "не старішають" та досі популярні серед молоді.

Під кінець робочого тижня редакція сайту ТСН.ua пропонує пригадати топові пісні 80-х, які у кожного з чимось асоціюються та викликають ностальгію.

Що слухали у 80-ті:

"Ласковый май" – "Белые розы"

"Мираж" - "Музыка нас связала"

"Форум" — "Белая ночь"

"Комбинация" - Russian Girls

Europe - The Final Countdow

Michael Jackson - Billie Jean

Bonnie Tyler - Holding Out for a Hero

Modern Talking - You're my heart, you're my soul

Eurythmics - Sweet Dreams (Are Made of This)

C. C. Catch - I Can Lose My Heart Tonight

