Що слухали у 90-ті: топ популярних пісень тих часів

Покоління 30+ із ностальгією пригадає дискотеки своєї молодості.

Сучасна молодь шаленіє за естетикою 30-річної давнини.

На дискотеки дівчата одягали кислотні лосини, мініспідниці, шкіряні куртки оверсайз, робили пишні зачіски та яскравий мейк. Юнаки надавали перевагу спортивному одягу та купували довгі плащі.

Зараз, як і в 90-ті - епоха свободи, євроденсу, джинсів з високою талією, яскравих спідниць та об'ємних розтягнутих светрів. Музиканти міксують популярні тоді треки та пишуть нові пісні, які так нагадують 90-ті.

Наприкінці робочого тижня редакція сайту ТСН.ua пропонує пригадати топові композиції тих часів та поринути у спогади.

Що слухали у 90-ті:

"Комбинация" - American Boy

Андрій Губін — "Зима — холода"

"Нэнси" — "Дым сигарет с ментолом"

"Иванушки International" — "Тополиный пух"

Наталі — "Ветер с моря дул"

Dr. Alban — It's My Life

Whitney Houston – I Will Always Love You

Haddaway - What is love?

Ricky Martin – Livin' la Vida Loca

Ace of Base – All That She Wants

