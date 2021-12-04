Що слухали у 90-ті: топ популярних пісень тих часів

Покоління 30+ із ностальгією пригадає дискотеки своєї молодості.
Сучасна молодь шаленіє за естетикою 30-річної давнини.
На дискотеки дівчата одягали кислотні лосини, мініспідниці, шкіряні куртки оверсайз, робили пишні зачіски та яскравий мейк. Юнаки надавали перевагу спортивному одягу та купували довгі плащі.
Зараз, як і в 90-ті - епоха свободи, євроденсу, джинсів з високою талією, яскравих спідниць та об'ємних розтягнутих светрів. Музиканти міксують популярні тоді треки та пишуть нові пісні, які так нагадують 90-ті.
Наприкінці робочого тижня редакція сайту ТСН.ua пропонує пригадати топові композиції тих часів та поринути у спогади.
Що слухали у 90-ті:
"Комбинация" - American Boy
Андрій Губін — "Зима — холода"
"Нэнси" — "Дым сигарет с ментолом"
"Иванушки International" — "Тополиный пух"
Наталі — "Ветер с моря дул"
Dr. Alban — It's My Life
Whitney Houston – I Will Always Love You
Haddaway - What is love?
Ricky Martin – Livin' la Vida Loca
Ace of Base – All That She Wants
Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua пригадала топові пісні 80-х, які у кожного з чимось асоціюються та викликають ностальгію. Деякі хіти "не старішають" та досі популярні серед молоді.