Що слухали у нульові: топ популярних пісень тих часів

Багато з пісень досі залишаються фаворитами у меломанів.
2000–ні роки – час, коли у більшості українців почали з'являтися мобільні телефони, музичні центри та комп'ютери.
Меломани купували компакт–диски з улюбленими піснями, записували треки на CD та передавали одне одному хіти через Bluetooth або ІК–порт на мобілках.
Тоді на піку популярності у молоді були такі гурти та виконавці: Руслана, "Океан Ельзи", t.A.T.u, Брітні Спірс, Eminem та інші.
Наприкінці тижня редакція сайту ТСН.ua приготувала новий привід для солодкої ностальгії та пропонує послухати топові композиції нульових.
Що слухали у 2000-ні:
Океан Ельзи – "Без бою"
Руслана – "Дикі танці"
Скрябін & Ірина Білик – "Мовчати"
"Руки вверх" – "18 мне уже"
Demo – "Солнышко"
t.A.T.u. – "Нас Не Догонят"
МакSим – "Знаешь ли ты"
Britney Spears – Oops!...I Did It Again
Bomfunk MC's – Freestyler
Shakira – Whenever, Wherever
О-Zone – Dragostea Din Tei
Modjo – Lady (Hear Me Tonight)
Eminem – Without Me
Джастін Тімберлейк – SexyBack
Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua пригадала топові пісні 80–х, які у кожного з чимось асоціюються та викликають ностальгію. Деякі хіти "не старішають" та досі популярні серед молоді.