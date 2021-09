Що слухали у нульові: топ популярних пісень тих часів

Багато з пісень досі залишаються фаворитами у меломанів.

2000–ні роки – час, коли у більшості українців почали з'являтися мобільні телефони, музичні центри та комп'ютери.

Також читайте Що слухали у 90-ті: топ популярних пісень тих часів

Меломани купували компакт–диски з улюбленими піснями, записували треки на CD та передавали одне одному хіти через Bluetooth або ІК–порт на мобілках.

Тоді на піку популярності у молоді були такі гурти та виконавці: Руслана, "Океан Ельзи", t.A.T.u, Брітні Спірс, Eminem та інші.

Наприкінці тижня редакція сайту ТСН.ua приготувала новий привід для солодкої ностальгії та пропонує послухати топові композиції нульових.

Що слухали у 2000-ні:

Океан Ельзи – "Без бою"

Руслана – "Дикі танці"

Скрябін & Ірина Білик – "Мовчати"

"Руки вверх" – "18 мне уже"

Demo – "Солнышко"

t.A.T.u. – "Нас Не Догонят"

МакSим – "Знаешь ли ты"

Britney Spears – Oops!...I Did It Again

Bomfunk MC's – Freestyler

Shakira – Whenever, Wherever

О-Zone – Dragostea Din Tei

Modjo – Lady (Hear Me Tonight)

Eminem – Without Me

Джастін Тімберлейк – SexyBack

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua пригадала топові пісні 80–х, які у кожного з чимось асоціюються та викликають ностальгію. Деякі хіти "не старішають" та досі популярні серед молоді.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання