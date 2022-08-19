"Щур ти, Кірюшо": у Монако Філіпа Кіркорова обматюкали просто на вулиці через підтримку війни в Україні

Російський співак-путініст Філіп Кіркоров після США вирушив до Європи, де йому так само влаштували "теплий прийом".

Так, наразі Філіп Кіркоров перебуває у Монако. Днями небайдужі люди зустріли путініста, який гастролював в окупованому Криму, і висловили йому в обличчя все, що про нього думають.

У Мережі з'явилося відео, яке було зняте одним з чоловіків. Судячи з акценту чоловіка, він не українець, але дуже переживає за нашу країну. "Поки ви, росіяни, підтримуєте війну і вважаєте санкції чимось хорошим, ваш улюблений Кіркоров гуляє Монако", - підписав відео чоловік.

У ролику Кіркоров повільно шкутильгає вулицею Монако, поки люди намагаються достукатися до його совісті, і, звісно марно. Кіркорова, який нещодавно гастролював окупованим Кримом, запитали чий півострів, на що той промовчав

"От їдь у свій засранськ і там відпочивай. Нехрєн тут робити. Оцей хлопчик з України, подивися йому в очі, сука. Мразота. Приїхав відпочивати, коли дітей занапащають. Сволота", - каже у відео чоловік.

До нього приєднується жінка, голос якої чутно у відео: "Щур, ти Кірюшо, щур. Нічого не скажеш, так? Он позаду тебе хлопчик з України. Ти подивися йому в очі. Соромно , так? Соромно", - каже жінка.

Як відомо, днями Філіп Кіркоров був у Лас-Вегасі, де давав концерт. Там співак вирішив сходити до місцевого ресторану, аби насолодитися смачною їжею, адже нині у Росії все під санкціями. Та у закладі Кіркорова перестріли небайдужі до України громадяни. Вони вигукнули російському співаку "Слава Україні!". На відео видно, що путініст аж ніяк не очікував це почути і помітно перелякався.

Зазначимо, нещодавно путініст Філіп Кіркоров вкотре незаконно відвідав анексований Росією Крим. Там росіянин прославляв окупантів та називав їх "героями".

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