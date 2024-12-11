Сеітаблаєв після розриву з молодшою на 20 років нареченою зізнався, чи перебуває зараз у стосунках

Також режисер поділився, як болісно переживав розставання з коханою та який важливий висновок для себе зробив.

Український режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв відверто поділився подробицями особистого життя.

Зокрема, знаменитість влітку розірвав стосунки з молодшою на 20 років нареченою Мар'яною Боцвинюк. Режисер у програмі "ЖВЛ представляє" зізнається, що це рішення далося йому нелегко. Ахтем Сеітаблаєв болісно переживав припинення стосунків. Однак згодом режисер зробив для себе важливий висновок, що це потрібно прийняти та відпустити.

"Я б сказав би собі тодішньому: "Слухай, давай припиняй любити-страждати". Якщо щось не виходить у стосунках двох людей, це потрібно прийняти і відпустити з легкістю. А не так, як іноді в мене відбувається - з болем і так далі. Ми дорослі люди, врешті решт. Не сталося – це нормально, так буває", - ділиться режисер.

Ахтем Сеітаблаєв із колишньою нареченою

Чи зараз у серці Ахтема Сеітаблаєва є місце для кохання – він відповідає обережно. Знаменитість зазначає, що щастя – це вже його особисте. Утім, налагодити приватне життя і віднайти справжнє кохання режисер таки хоче.

"Я сподіваюся, що так. Щастя - це твоє особисте. Я не хочу говорити категорично. Якщо буде настрій, то так. Це ж моє життя", - зазначив режисер.

«Припиняй любити страждати»: Ахтем Сеітаблаєв зізнався чому розійшовся з нареченою – ЖВЛ представляє

Нагадаємо, нещодавно відомий блогер Міша Лебіга повідомив про розрив із дівчиною. Пара перебувала в стосунках два роки.

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