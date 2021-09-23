Секрети учасників та повернення Санти Дімопулос: яким буде четвертий ефір "Танців з зірками"

Секрети учасників та повернення Санти Дімопулос: яким буде четвертий ефір "Танців з зірками"

Джамала чесно розповість про те, що зіштовхнулася з хейтом в Мережі під час участі в шоу.

Вже цієї неділі о 21:00 на телеканалі 1+1 відбудеться четвертий прямий ефір головного танцювального шоу країни "Танці з зірками".

Вечір буде присвячений гарячим латинським танцям. Перед своїми виступами зірки вперше відкриють неймовірні секрети про себе, які вони ніколи не розголошували, а також покажуть, як відбувається взаємодія пари поза паркетом. Глядачі дізнаються несподівані факти із життя танцівників, яких знає і любить вся країна, та ближче познайомляться із новачками сезону.

До суддів проєкту приєднається переможниця "Танців з зірками-4", співачка Санта Дімопулос. Свій виступ глядачам подарує артист Артем Пивоваров. А от хто цієї неділі вестиме балкон, стане відомо вже зовсім скоро.

Санта Дімопулос / пресслужба каналу "1+1"

Пара Олександри Заріцької та Юрія Мєшкова, яка минулого ефіру опинилася в зоні ризику, продемонструє на паркеті пристрасну румбу. Співачка з’явиться на паркеті в дуже відвертому образі. Актор Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук втілять на паркеті ча-ча-ча та розкриють нові грані своєї пари, продемонструвавши пристрасні, розкуті образи.

Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук / пресслужба каналу "1+1"

Також цей вид танцю продемонструють актор Олексій Суровцев та Марія Колосова, та спробують довести суддям, що їхня пара може позмагатися за перемогу.

Олексій Суровцев та Марія Колосова / пресслужба каналу "1+1"

Актор, зірка серіалу "Моя улюблена Страшко" Артур Логай разом із партнеркою Анною Кареліною втілять на паркеті веселий джайв. Танцюватиме пара під один з хітів Вєрки Сердючки.

Артур Логай та Анна Кареліна / пресслужба каналу "1+1"

Співачка Джамала чесно розповість про те, що зіштовхнулася з хейтом в Мережі під час участі на "Танцях з зірками". Співачка вперше на паркеті з’явиться у пристрасному образі.

Джамала та Антон Нестерко / пресслужба каналу "1+1"

Артистка Lida Lee буде боротися за своє місце на паркеті та високі оцінки в турнірній таблиці, адже минулого тижня вона опинилася в зоні ризику. Разом із партнером Олексієм Базелою вони втілять на паркеті чуттєву сальсу під живий спів гурту TVORCHI.

Lida Lee та Олексій Базела / пресслужба каналу "1+1"

А от Ольга Харлан, а також Станіслав Горуна танцюватимуть самбу, яку минулого року зіркові учасники прозвали "самба-вбивця".

Ольга Харлан та Дмитро Дікусар / пресслужба каналу "1+1"

Спеціально для номера Станіслава Горуни та Даніели Преап співак Віктор Павлик заспіває наживо свій хіт "Шикидим".

У четвертому прямому ефірі одна з пар покине паркет. Дві пари, які у сумі отримають найменшу кількість балів від глядачів та суддів, потраплять до зони ризику. Покине шоу та пара, яка набере найменшу кількість голосів.

Загалом з одного номеру можно відправити 50 SMS та здійснити 50 дзвінків за улюблену пару. Також можна надіслати 7 суперголосів у додатку 1+1 video та КИЇВСТАР ТБ. 1 суперголос дорівнює 7 звичайним SMS.

Тривають продажі квитків на прямі ефіри п'ятого сезону "Танців із зірками". Кожен бажаючий може стати свідком грандіозної події і потрапити на головний танцювальний паркет країни, щоб розділити з улюбленими зірками емоції від участі в шоу. Квитки можна придбати на прямі ефіри та генеральні прогони. Крім того, можна відучити себе суддею проєкту та подивитись генеральний прогон ефіру із зіркового крісла. Із умовами придбання квитків можна ознайомитись за посиланням.

Дивіться "Танці з зірками" щонеділі о 21:00 на телеканалі 1+1.

Нагадаємо, Олександр Прохоров відреагував на претензії учасниці шоу "Танці з зірками" Олександри Заріцької у тому, що відмовився брати участь з нею в проєкті. Нещодавно співачка заявила, що танцівник сказав їй, що "не зможе з нею довго протриматися на проєкті".

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