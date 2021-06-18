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Секс-символ 70-х Ален Делон шокував змінами у зовнішності

Секс-символ 70-х Ален Делон шокував змінами у зовнішності

Getty Images

Прихильники не впізнали артиста.

Французький актор, секс-символ 1960-1980 років Ален Делон вперше після перенесеного інсульту 2019-го знявся у новій фотосесії.

Зірка прикрасив обкладинку  глянцю Paris Match. На світлині 85-річний Делон позує усміхненим, у світлих джинсах, темно-синьому піджаку та блакитній сорочці. Образ доповнив блакитний шарф.

Разом із актором на світлині зображений і його домашній улюбленець. Побачивши Делона фани були дещо шоковані. Багато хто зізнався, що просто не впізнав колись млосного красеня, підкорювача жіночих сердець.

  • Що він зробив з обличчям?
  • О ні, це не Ален Делон!
  • Він зробив косметичну процедуру з вилицями, раніше такого не було
Ален Делон в молодості / © Getty Images
Ален Делон в молодості / Getty Images

Та були й ті,  хто став на захист артиста:

  • Ален Делон це чи ні, зберігайте повагу до цього пана, якому вже 85 років! Він дуже хворів і, безумовно, все ще перебуває на лікуванні
  • Повага містеру Делону бережіть себе і свого хвостатого товариша, який набагато кращий за деяких людей. Вони теж колись відчують, як їх накрила старість

Нагадаємо, що у червні 2019-го у ЗМІ з'явилася інформація, що Алена Делона екстрено госпіталізували. Пізніше стало відомо, що до лікарні артист потрапив у результаті перенесеного інсульту.