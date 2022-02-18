Секс-символ 90-х і зірка кліпу Джорджа Майкла Лінда Євангеліста вперше показала спотворене пластикою тіло

П'ять років модель жила відлюдницею.

Одна з найуспішніших моделей в світі Лінда Євангеліста вперше за п'ять років показала своє обличчя, йдеться у "Сніданку з 1+1". 2015-го вона зробила косметичну процедуру, яка замість вау ефекту спотворила зірку та перетворила її на відлюдницю.

"Менш як за десять тисяч доларів я навіть з ліжка не встану!" – так на піку своєї слави казала супермодель Лінда Євангеліста. "Я більше не можу так жити" – це теж її слова. Але вже сьогодні. Коли жінка вчиться жити з новим відображенням у дзеркалі.

Лінда Євангеліста у 2012 році / Associated Press

Символ 90-х і одна з найуспішніших моделей за всю історію індустрії прикрасила 700 обкладинок модних видань, знімалася для Chanel, Yves Saint Laurent, Calvin Klein… Окремої уваги з Євангелістою заслуговує культовий кліп Джорджа Майкла на трек Freedom, у якому Лінда зіграла одну з головних ролей.

Однак сьогодні, щоб показати свої фото, жінці знадобилося дуже багато відваги. Вперше за п'ять років вона знялася в ексклюзивній фотосесії для журналу People і розповіла свою історію про понівечене пластикою тіло:

"Мені подобалося бути на подіумі. А тепер я боюся зіштовхнутися з кимось, кого знаю… Я більше не можу так жити, ховаючись і соромлячись. Я нарешті хочу заговорити.

2015-го Євангеліста вдалася до пластичної процедури – під впливом холоду їй мали видалити локальні жирові відкладення. Однак ефект вийшов зворотним. Ті місця, які мали зменшитись – зони підборіддя, стегон і бюстгальтера, навпаки збільшились.

Лінда Євангеліста у 2015 році / Associated Press

Спершу Євангеліста вирішила, що справа у її способі життя – тож почала активно займатися спортом та обмежила себе в харчуванні: "Я дійшла до того, що взагалі не їла. Я думала, що божеволію", - зізналася модель.

Лінда Євангеліста: перше відверте інтерв’ю та фото нової себе

Коли ж зірка нарешті звернулась до лікаря, то почула страшний діагноз: парадоксальна жирова гіперплазія. Це побічний ефект від процедури, який трапляється один раз на двадцять тисяч випадків! Виправити це дієтами чи вправами неможливо.

У вересні минулого року Євангеліста вперше зізналася про невдалу процедуру та подала позов проти компанії, вимагаючи відшкодувати збитки в розмірі 50 мільйонів доларів.

"Я стала фактично відлюдницею. Я втомилася так жити. Я хотіла б вийти за двері з високо піднятою головою, хоч більше і не схожа на себе", - зізналася Євангеліста.

Зараз жінка змушена носити спеціальні пояси на тілі і переборювати себе, перш ніж вийти на вулицю. Та на розмову з журналістами, і тим паче фотосесію, зірка все-таки наважилася. Бо вважає - її історія може допомогти дівчатам, які опинилися в такій самій ситуації і потребують підтримки.

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