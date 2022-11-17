Секс-символи 90-х тоді і зараз: як з роками змінилися улюблені зірки

Хтось із зірок майже не змінився, а когось із них просто не впізнати.

У минулому столітті було чимало знаменитостей, які просто зачаровували своєю зовнішністю та отримували почесне звання "секс-символ".

Молоді, привабливі, харизматичні – з них брали приклад дівчата та юнаки зі всього світу та мріяли зустрітися з ними. Вони були кумирами цілого покоління, об'єктами бажання та взірцями стилю.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує подивитися, який вигляд мали відомі секс-символи 90-х у молодості та як з роками змінилася їхня зовнішність.

Аліса Мілано

Акторка завела армію прихильників після знімань у серіалі "Всі жінки відьми". У серіалі акторка завжди була звабливою: носила обтисле вбрання, топи, мініспідниці та робила яскравий макіяж. Зірку намагалися наслідувати чимало жінок. Але у реальному житті вона була не схожою на Фібі із серіалу.

Аліса Мілано у молодості / Фото: Getty Images

Нині ж знаменитість майже не експериментує із зачісками, хіба що з кольором волосся, та одягає стримане вбрання.

Алісса Мілано / Фото: Associated Press

Дженніфер Еністон

Знаменитість стала справжньою улюбленицею публіки після знімань у ситкомі "Друзі". Зовнішністю артистки просто всі захоплювалися, навіть її віддані фани робили зачіску, як у неї.

Дженніфер Еністон у молодості / Фото: Getty Images

З роками акторка майже не змінилася - залишилася такою ж привабливою.

Дженніфер Еністон / Фото: Associated Press

Стінг

Англійський музикант у молодості мав біляве коротке волосся. Він одягався у стилі гранж та був справжньою рок-зіркою.

Стінг у молодості (співак посередині) / Фото: Getty Images

Нині ж Стінг став більш стриманішим. Якщо у молодості його зачіска періодично змінювалася, то зараз ні. До його білявого волосся додалася сивина.

Стынг / Фото: Associated Press

Мел Гібсон

У молодості актор мав чорняве волосся, на тлі якого виднілися яскраві блакитні очі зірки. Також Гібсон мав накачану статуру. Чим більше він знімався у фільмах, тим більшою ставала його армія прихильників.

Мел Гібсон у молодості / Фото: Getty Images

З роками Мел Гібсон неабияк змінився. Він відростив собі бороду, а його колись чорняве волосся посивіло. Утім, це зовсім не зіпсувало привабливість зірки.

Мел Гібсон / Фото: Associated Press

Мадонна

У молодості популярна американська співачка була ефектною білявкою. Своїми різноманітними витівками, музикою і зовнішністю співачка завойовували прихильність публіки.

Мадонна / Фото: Associated Press

З роками Мадонна змінилася. У намаганнях зберегти красу виконавиця неодноразово вдавалося до різних медичних процедур. Вбрання зірки не припинили бути відвертими, а от зачіски постійно змінюються.

Мадонна / Фото: Instagram Мадонни

Бен Аффлек

Знаменитий актор у молодості мав коротку зачіску, чорняві волоси, підтягнуту статуру і гарненьке обличчя. Він був улюбленцем серед жінок.

Бен Аффлек у молодості, а поруч з ним Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

З роками Аффлек став ще більше привабливим. Він став більш мужнішим. Бен відростив бороду, що додало його вигляду додаткового шарму.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Ума Турман

У молодості знаменитість мала руде кучеряве волосся. Акторка мала проникливий погляд та фірмову усмішку.

Ума Турман у молодості / Фото: Getty Images

З роками зовнішність зірки змінилася. Та незмінним залишився проникливий погляд Уми.

Ума Турман / Фото: Associated Press

Джонні Депп

Актор у молодості користувався неабиякою популярністю. Його чорняве волосся, зачесане назад, темно-карі очі, виразні вилиці та зухвале вбрання – було його візитівкою.

Джонні Депп у молодості, кадр із фільму "Плаксій"

Нині ж Депп має зовсім інший вигляд. Актор відростив волосся та пофарбував його у коричневий колір. А останні перипетії з ексдружиною Ембер Герд сказалися на зовнішності Деппа.

Джонні Депп / Фото: Associated Press

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