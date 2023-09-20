Секс-символи українського кіно: топ-8 акторів, яких варто побачити на екрані

Українське кіно нині переживає відродження. Все більше з'являється успішних фільмів та серіалів, які привертають увагу глядачів.

Тим часом українські акторки та актори стають предметом для обговорення, а їхні талант та вміння працювати в кадрі отримують все більше визнання.

Пропонуємо більш детально дізнатися саме про акторів, які вважаються секс-символами українського кіно. Артисти за мирного життя дивували глядачів своїми ролями, а від початку повномасштабної війни роблять все, аби подолати ворога. Хтось став на захист країни, хтось допомагає збирати кошти і закривати збори.

Топ-8 акторів, яких, на думку глядачів, сміливо можна назвати секс-символами українського кіно:

1. Сергій Стрельніков - український актор театру та кіно. Після закінчення театрального університету тривалий час знаменитості давали лише невеличкі епізодичні ролі. Утім, його талант, харизма та зовнішність привернули увагу кінотворців та глядачів. Вже цієї осені Сергій з'явиться на телеканалі "1+1 Україна" в детективній мелодрамі "Коло омани", де його можна буде побачити в головній ролі разом із Катериною Варченко. До речі, Сергій Стрельніков втілив головного героя стрічки "Довбуш". Актор активно допомагає ЗСУ і долучається до акторських аукціонів, щоб закривати збори.

Сергій Стрельніков / Фото: пресслужба каналу "1+1"

2. Андрій Ісаєнко - заслужений артист України, який дебютував в українському кіно ще далекого 2009 року. Зараз Андрій один із найпопулярніших акторів кіно. Нещодавно отримав Шевченківську премію за виставу "Погані дороги". Він знявся у багатьох культових стрічках, як от "Кіборги" та україно-американському фільмі "Захар Беркут", в якому зіграв Петра. Вже 9 жовтня о 20:30 на телеканалі "1+1 Україна" глядачі зможуть побачити Андрія в головній ролі у серіалі "Жіночий лікар.Нове життя". З початком повномасштабного вторгнення Андрій разом з ГО "Спілка підприємців теле та кіноіндустрії" допомагає цивільному населенню, добровольцям та армії. Особисто працював на налагодження шляху передачі ліків з Європи до українських військових шпиталів.

Андрій Ісаєнко / Фото: пресслужба каналу "1+1"

3. Тарас Цимбалюк - актор театру та кіно, що вже багато років не зникає з українських телеекранів. Тарас полюбився глядачам своєю щирістю та мужністю у кадрі. У фільмографії актора багато проєктів, які вже стали улюбленими серед українського глядача. 2019 року у широкий прокат вийшла повнометражна історична стрічка із Тарасом в головній ролі – "Чорний ворон", що зібрала багато схвальних відгуків і з'явилась на Netflix. Нещодавно Тарас Цимбалюк доєднався до акторського складу серіалу "Жіночий лікар.Нове життя", прем'єра якого відбудеться на телеканалі "1+1 Україна" вже 9 жовтня. Актор займається волонтерством, долучається до акторських аукціонів, щоб збирати кошти для ЗСУ.

Тарас Цимбалюк / Фото: пресслужба каналу "1+1"

4. Олександр Попов - український актор і телеведучий. Після закінчення театрального університету Олександр спочатку тривалий час знімався у рекламних роликах і тільки потім отримав свою першу роль у кіно. Зараз актор відомий глядачу завдяки ролям у мелодраматичних серіалах. Також Олександр Попов є ведучим ранкового шоу на телеканалі "1+1 Україна" – "Сніданок.Вихідний". Нещодавно телеканал "1+1 Україна" розпочав знімання нового серіалу "Польовий шпиталь", в якому Олександр зіграє головну роль, перевтілившись у пластичного хірурга. Актор грав благодійні футбольні матчі на підтримку ЗСУ, переселенців і допомогає закривати збори.

Олександр Попов / Фото: пресслужба каналу "1+1"

5. Максим Самчик - актор театру та кіно, що, попри свій юний вік, вже встиг зіграти у багатьох популярних проєктах. 2018 року Максим дебютував у драматичному фільмі "Коли падають дерева". А вже через рік з'явився у популярній стрічці "Перші ластівки", де зіграв головного шкільного красунчика. Зараз Максим популярний український актор. Цієї осені він з'явиться на телеканалі "1+1 Україна" у серіалі "Коло омани". З початком повномасштабного вторгнення активно волонтерить, долучається до різних акторських активностей, щоб закривати збори.

Максим Самчик / Фото: пресслужба каналу "1+1"

6. Андрій Федінчик - український актор, що грає у театрі ще від студентських років і за цей час встиг побувати на багатьох театральних сценах, та й у кіно успішно дебютував багато років тому. 2019 року актор з'явився у фільмі "Крути 1918", що розповідає про бій під Крутами між молодими військовими-курсантами УНР та військами радянської Росії. Від перших днів повномасштабного вторгнення актор став на захист країни.

Андрій Федінчик / Фото: пресслужба каналу "1+1"

7. Олексій Тритенко - заслужений артист України, актор київського Молодого театру. Олексій завжди вдало поєднував роботу на сцені зі зніманнями в кіно та серіалах. Його дебют у кіно відбувся майже 20 років тому. За цей час актор знявся у таких популярних фільмах як "Чорний ворон", "Крути 1918", україно-польському проєкті "Я працюю на цвинтарі". Від початку повномасштабного вторгнення захищає Україну.

Олексій Тритенко / Фото: пресслужба каналу "1+1"

8. Сергій Журавльов - відомий український актор, який від перших днів повномасштабного вторгнення пішов захищати Україну від російських окупантів. Актор був під Гостомелем та Ірпенем. Він зіграв головну роль у серіалі "Закохай мене, якщо зможеш", прем'єра якого відбудеться 2 жовтня о 20:30 на телеканалі "1+1 Україна".

Сергій Журавльов / Фото: instagram.com/sergii_zhuravlev

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