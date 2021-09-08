Секс-скандал в Карпенка-Карого: ще одна жертва шокувала, що Талашко зґвалтував її неповнолітню

Секс-скандал в Карпенка-Карого: ще одна жертва шокувала, що Талашко зґвалтував її неповнолітню

На момент інциденту їй було 17 років.

Секс-скандал довкола українського актора Володимира Талашка не вщухає.

Зірку "В бій ідуть лише старі" звинуватила ще одна дівчина. На сторінці в Instagram Марія Смірнова-Матрос заявила, що знаменитість, який був другом сім'ї, її зґвалтував. Тоді Маші було 17 років. Вона зазначила, що не була студенткою Талашка, але коли вирішила вступати на режисерський факультет, прийшла до зірки репетирувати.

"А, забула сказати. Володимир Талашко зґвалтував мене в мої 17 років. Він був другом моєї родини з моїх 4-х років. Теж запросив до себе "репетирувати" до вступу і я поїхала за мрією. Режисура мене після цього цікавити припинила, чому я зараз дуже рада. Була б поганою продюсеркою", – написала жертва.

А, забыла сказать. Владимир Талашко, с которым сейчас упоминают alyona alyona, изнасиловал меня в мои 17 лет. Он был... Опубліковано Mariia Smirnova-Matros Вівторок, 7 вересня 2021 р.

У коментарях під дописом Смірнова-Матрос пояснила, що не пішла тоді до поліції, оскільки не хотіла починати скандал. Зараз вона наважилася про це розповісти тому, що кількість жертв привертає увагу і вона "вирішила додати йому у скарбничку".

Нагадаємо, на початку серпня 75-річного актора Володимира Талашка студентки університету імені Карпенка-Карого звинуватили в сексуальних домаганнях. За словами дівчат, зірка кіно запрошував їх до себе додому, пропонував випити, а потім "фотографував голими, заводив у спальню і схиляв до інтиму".

Зокрема, жертвою харасменту була відома українська журналістка та телеведуча Яніна Соколова і акторка Анастасія Вергелес.

Сам же Володимир Талашко публічної заяви поки не робив, однак у коментарі ТСН телефоном усе заперечував. "Я не знаю, звідки ростуть ноги, але нічого подібного не було". Наразі триває слідство. Талашка відсторонили від викладання.

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