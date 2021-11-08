Секс-скандал в Карпенка-Карого: Талашко написав заяву на звільнення за власним бажанням

Студентки університету звинуватили артиста в сексуальних домаганнях.

Український актор Володимир Талашко більше не викладатиме в університеті імені Карпенка-Карого.

Так, він написав заяву на звільнення за власним бажанням. Про це у своєму Facebook повідомила акторка, Вікторія Муштей. До слова, Віка одна з перших почала писати про домагання колишнього наставника.

Володимир Талашко / УНІАН

"Тепер є прецедент офіційного розслідування харасменту у творчому виші та успішна його розв'язка. Всі потоки бруду та труднощі коштували того, щоб нові студентки та абітурієнтки не ставали жертвами насильства. А також! Щоб це було прикладом для інших педагогів, які зловживають своєю владою", - написала Вікторія.

Також вона додала, що не отримала відповіді на своє звернення до університету.

"Міняти систему не просто, але миритися з нею я відмовляюсь. Я хочу жити в країні, де таке не вважається нормою", - підсумувала акторка.

Володимир Талашко / facebook.com/vladimir.talashko

Зазначимо, 75-річного актора Володимира Талашка студентки університету імені Карпенка-Карого звинуватили в сексуальних домаганнях. За словами дівчат, зірка кіно запрошував їх до себе додому, пропонував випити, а потім "фотографував голими, заводив у спальню і схиляв до інтиму".

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