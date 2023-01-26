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Секс-скандал у Карпенка-Карого: в поліції розповіли, чим закінчилося розслідування справи Талашка

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
2023
Час на прочитання
2 хв
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Секс-скандал у Карпенка-Карого: в поліції розповіли, чим закінчилося розслідування справи Талашка

Володимир Талашко / Фото: УНІАН

Поліція оприлюднила результати розслідування справи актора Талашка, якого студентки звинуватили в сексуальних домаганнях.

Стало відомо, чим закінчився секс-скандал довкола актора Володимира Талашка, якого студентки університету імені Карпенка-Карого, де він викладав, звинуватили в домаганнях.

В Національній поліції відповіли, що під час розслідування не виявили обставин, за яких можна звинувачувати Талашка в сексуальних домаганнях.

"За результатами проведених перевірок Шевченківське управління поліції не встановило обставин, які можуть свідчити про скоєння кримінального правопорушення", - прокоментували у Нацполіції виданню "Інтерфакс-Україна".

Володимир Талашко / © УНІАН
Володимир Талашко / Фото: УНІАН

Також зазначається, що з огляду на це, відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування не вносили.

Зазначимо, секс-скандал довкола актора Володимира Талашка набув розголосу в серпні 2021 року. Тоді студентки університету імені Карпенка-Карого звинувати викладача в сексуальних домаганнях. Вони стверджували, що Талашко запрошував їх до себе додому, пропонував випити, фотографував оголеними та схиляв до інтиму. Сам актор все заперечував.

В листопаді 2021 року Талашко написав заяву на звільнення за власним бажанням з посади викладача.

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Дата публікації
Перегляди
2023
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