Секс-скандал в Карпенка-Карого: жертва зґвалтування не подаватиме заяви до суду на актора

Через пережите дівчина поки не готова стати матір'ю.

Секс-скандал довкола українського актора Володимира Талашка набрав нових обертів, адже ще одна жертва Марія Смірнова-Матрос розповіла, що артист зґвалтував її неповнолітньою.

В програмі "Твій день" дівчина розповіла, що не збирається йти з заявою до суду. Вона лише хоче попередити тих, хто може зіткнутися з цим.

"Немає часу і бажання. Моєю метою було оприлюднити ситуацію, щоб попередити тих, хто може з цим зіткнутися. А також я вирішила підтримати тих дівчат, які наважилися розповісти про це", – поділилася Марія.

Окрім цього, вона зазначила, її сім'я знала про цей неприємний інцидент. Однак тоді вони вирішила не здіймати скандалу, адже вважали, що їм не повірять.

"Це було 14 років тому. Всі подібні історії завершувалися тим, що дівчина сама винна. Це виглядало б так, наче я закохалася у викладача та актора, тому й вирішила звернути так на себе увагу", - відверто розповіла дівчина.

Марія зізналася, що через пережите поки не готова стати матір'ю і проходить терапію.

Зазначимо, що Марія Смірнова-Матрос заявила, що знаменитість, який був другом сім'ї, її зґвалтував. Тоді Маші було 17 років. Вона зазначила, що не була студенткою Талашка, але коли вирішила вступати на режисерський факультет, прийшла до зірки репетирувати.

Нагадаємо, на початку серпня 75-річного актора Володимира Талашка студентки університету імені Карпенка-Карого звинуватили в сексуальних домаганнях. За словами дівчат, зірка кіно запрошував їх до себе додому, пропонував випити, а потім "фотографував голими, заводив у спальню і схиляв до інтиму".

Сам же Володимир Талашко публічної заяви поки не робив, однак у коментарі ТСН телефоном усе заперечував. "Я не знаю, звідки ростуть ноги, але нічого подібного не було". Наразі триває слідство. Талашка відсторонили від викладання.

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