Сексапільна Аліна Гросу у сорочці з глибоким розрізом похизувалась пишним бюстом і осиною талією

Аліна Гросу / © пресслужба Аліни Гросу

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Українська співачка Аліна Гросу представляє новий танцювальний трек Asti — історію про жіночу впевненість, флірт і сміливість брати ініціативу у власні руки.

Навіщо очікувати, поки він підійде першим, якщо можна самій обрати момент, поглянути в очі й дати зрозуміти, чого ти хочеш? Героїня нової пісні Аліни Гросу не звикла відкладати життя на потім. Вона обіцяла подругам вечір без драм, але зустріла того самого чоловіка — і плани миттєво змінилися. Таксі почекає, телефонні дзвінки теж, а танці, флірт і два келихи Asti ніхто не скасовував.

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Asti — про дівчат, які не бояться проявляти симпатію, першими робити крок назустріч і дозволяти собі те, чого насправді хочеться. Без зайвих правил, складних стратегій і нескінченного аналізу кожного повідомлення. Адже впевненість — це не завжди про серйозні заяви. Іноді це просто усмішка, сміливий погляд і готовність першою почати розмову.

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Драйвове звучання, запальний приспів і грайливий настрій роблять Asti треком для тих вечорів, коли хочеться відпустити контроль, забути про сумніви й дозволити собі трохи більше. Бо іноді найкраще, що може зробити дівчина для свого щастя, — перестати очікувати й самій створити історію, яку потім згадуватиме з усмішкою.

Нагадаємо, нещодавно молдавський співак Дан Балан вперше за декілька років тиші випустив нову пісню. У кліпі на композицію артист здивував кардинальними змінами.

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