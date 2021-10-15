Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Сексапільна Анна Сєдокова у бікіні показала прокачаний животик та пишні сідниці

Сексапільна Анна Сєдокова у бікіні показала прокачаний животик та пишні сідниці

instagram.com/annasedokova

Артистка зачарувала фігурою.

Співачка Анна Сєдокова розбурхала уяву шанувальників своїм черговим пікантним знімком.

На сторінці в Instagram виконавиця поділилася фотографією, на які зображена, сидячи в автівці. Анна позує у чорному купальнику, який підкреслив її бронзову засмагу та ідеальну фігуру.

Сєдокова продемонструвала підтягнуте тіло, апетитні сідниці, плаский прокачаний животик і довгі ніжки.

© instagram.com/annasedokova
instagram.com/annasedokova

"Вона, яка стала сонцем …",  -підписала знімок зірка.

Шанувальники ж не лишилися осторонь своєї гарної кумирки та завалили її компліментами. "Божествена", "Яке ідеальне тіло", "що значить – сила волі так доглядати за собою".

Читайте також:

Наступна публікація