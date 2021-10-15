Сексапільна Анна Сєдокова у бікіні показала прокачаний животик та пишні сідниці

Артистка зачарувала фігурою.

Співачка Анна Сєдокова розбурхала уяву шанувальників своїм черговим пікантним знімком.

На сторінці в Instagram виконавиця поділилася фотографією, на які зображена, сидячи в автівці. Анна позує у чорному купальнику, який підкреслив її бронзову засмагу та ідеальну фігуру.

Сєдокова продемонструвала підтягнуте тіло, апетитні сідниці, плаский прокачаний животик і довгі ніжки.

instagram.com/annasedokova

"Вона, яка стала сонцем …", -підписала знімок зірка.

Шанувальники ж не лишилися осторонь своєї гарної кумирки та завалили її компліментами. "Божествена", "Яке ідеальне тіло", "що значить – сила волі так доглядати за собою".

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