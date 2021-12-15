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Сексапільна Даша Квіткова у топі без ліфа звела з розуму формами: "Hot mama"

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Сексапільна Даша Квіткова у топі без ліфа звела з розуму формами: "Hot mama"

Даша Квіткова / instagram.com/kvittkova

Блогерка знялася у фотосесії.

Дружина відомого українського ведучого Микити ДобринінаДаша Квіткова – знялася у гарячій фотосесії.

У своєму Instagram переможниця шоу "Холостяк" поділилася першим кадром зі знімань. На світлині 23-річна блогерка спокусливо позувала у чорному сексітопі з довгим рукавом, під який вона не одягнула бюстгальтер, та шкіряну спідницю з екстремальним розрізом. Так обраниця шоумена підкреслила бюст, талію та стегна.

Даша Квіткова / © instagram.com/kvittkova
Даша Квіткова / instagram.com/kvittkova

"Hot mama 3.0", – підписала публікацію Даша.

У відповідь фоловери зазначили, що Квіткова має приголомшливий вигляд за п’ять місяців після пологів.

  • Дашо, ви в прекрасній формі
  • Бомбезна
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