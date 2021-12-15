Сексапільна Даша Квіткова у топі без ліфа звела з розуму формами: "Hot mama"

Блогерка знялася у фотосесії.
Дружина відомого українського ведучого Микити Добриніна – Даша Квіткова – знялася у гарячій фотосесії.
У своєму Instagram переможниця шоу "Холостяк" поділилася першим кадром зі знімань. На світлині 23-річна блогерка спокусливо позувала у чорному сексітопі з довгим рукавом, під який вона не одягнула бюстгальтер, та шкіряну спідницю з екстремальним розрізом. Так обраниця шоумена підкреслила бюст, талію та стегна.
"Hot mama 3.0", – підписала публікацію Даша.
У відповідь фоловери зазначили, що Квіткова має приголомшливий вигляд за п’ять місяців після пологів.
- Дашо, ви в прекрасній формі
- Бомбезна
- Нефертіті нервово курить осторонь
- Апетитна красуня
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