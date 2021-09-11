Сексапільна дружина екс"Холостяка" Михайлюка у латексі еротично попестила себе на підлозі

Сексапільна дружина екс"Холостяка" Михайлюка у латексі еротично попестила себе на підлозі

Даша Хлистун ошелешила пікантним відео.

Дружина героя шоу "Холостяк-10" Макса Михайлюка, модель Даша Хлистун, ошелешила еротичним контентом.

На сторінці в Instagram обраниця пілота запостила пікантне відео, де постала у чорній латексній мінісукні та ботфортах на шпильці. Даша відверто позувала на підлозі та попестила себе.

Ролик не на жарт розбурхав уяву користувачів. У коментарях фоловери залишили купу приємних повідомлень.

Дашо, ти просто нереальна!

Ого! Розкішна

Просто вогонь

Ух, яка

Не оминув пост дружини і Макс: "Лечу додому! Дуже швидко лечу додому".

Нагадаємо, тим часом Олю Полякову в рожевому латексі захейтили за дивакуваті танці на камеру. Знаменитість спантеличила відео свого танцю.

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