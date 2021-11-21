Сексапільна дружина MONATIK у купальнику похизувалась стрункою фігурою

Зірка опублікувала пікантні фото.
Дружина мультиартиста MONATIK – Ірина – неабияк розбурхала уяву своїх прихильників.
Так, знаменитість опублікувала у своєму Instagram доволі пікантне фото. На знімку зірка позувала у чорному суцільному купальнику. До слова, Ірина показала свої апетитні стегна та стрункі ніжки. До речі, кохана артиста позувала у рамках. Таким чином вона захотіла вийти з них.
"Так хотілося б вийти за рамки реальності та знову опинитися в раю", - підписала фото знаменитість.
Судячи з допису, зірка сумує за відпочинком. До речі, фани засипали Ірину компліментами.
- Найкраща та нереальна!
- Яка ж ти ідеальна!
- У тебе такі апетитні сіднички!
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