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Сексапільна дружина MONATIK у купальнику похизувалась стрункою фігурою

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Сексапільна дружина MONATIK у купальнику похизувалась стрункою фігурою

Ірина Монатік / instagram.com/irinamonatik

Зірка опублікувала пікантні фото.

Дружина мультиартиста MONATIK Ірина – неабияк розбурхала уяву своїх прихильників.

Так, знаменитість опублікувала у своєму Instagram доволі пікантне фото. На знімку зірка позувала у чорному суцільному купальнику. До слова, Ірина показала свої апетитні стегна та стрункі ніжки. До речі, кохана артиста позувала у рамках. Таким чином вона захотіла вийти з них.

Ірина Монатік / © instagram.com/irinamonatik
Ірина Монатік / instagram.com/irinamonatik

"Так хотілося б вийти за рамки реальності та знову опинитися в раю", - підписала фото знаменитість.

Судячи з допису, зірка сумує за відпочинком. До речі, фани засипали Ірину компліментами.

  • Найкраща та нереальна!
  • Яка ж ти ідеальна!
  • У тебе такі апетитні сіднички!

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