Сексапільна дружина MONATIK у купальнику похизувалась стрункою фігурою

Зірка опублікувала пікантні фото.

Дружина мультиартиста MONATIK – Ірина – неабияк розбурхала уяву своїх прихильників.

Так, знаменитість опублікувала у своєму Instagram доволі пікантне фото. На знімку зірка позувала у чорному суцільному купальнику. До слова, Ірина показала свої апетитні стегна та стрункі ніжки. До речі, кохана артиста позувала у рамках. Таким чином вона захотіла вийти з них.

Ірина Монатік / instagram.com/irinamonatik

"Так хотілося б вийти за рамки реальності та знову опинитися в раю", - підписала фото знаменитість.

Судячи з допису, зірка сумує за відпочинком. До речі, фани засипали Ірину компліментами.

Найкраща та нереальна!

Яка ж ти ідеальна!

У тебе такі апетитні сіднички!

Читайте також: