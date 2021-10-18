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Сексапільна дружина Остапчука у корсеті засвітила апетитний бюст

Сексапільна дружина Остапчука у корсеті засвітила апетитний бюст

Христина Горняк / instagram.com/kristygor

Христина зачарувала ніжним образом.

Дружина шоумена Володимира Остапчука Христина Горняк вирішила влаштувати пікантну фотосесію.

Так, зірка звабливо попозувала в ліжку. Христина для фотосесії одягла білий корсет, який чудово підкреслив апетитний бюст знаменитості. Окрім цього, зірка похизувалася своїми стрункими ніжками. Світлинами дружина шоумена поділилася у своєму Instagram.

Христина Горняк / © instagram.com/kristygor
Христина Горняк / instagram.com/kristygor

"Щось захотілося додати трішки ніжності до своєї стрічки", - підписала фото зірка.

Христина Горняк / © instagram.com/kristygor
Христина Горняк / instagram.com/kristygor

Фани Христини оцінили її нові знімки. Вони зазначили, що в неї дійсно вийшло наповнити свій профіль ніжністю:

  • Перше фото дуже ніжне та гарне!
  • І у вас вийшло!
  • Христино, ви прекрасні!

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