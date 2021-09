Сексапільна Джамала та розкута Заріцька: яким був четвертий ефір "Танців з зірками"

За підсумками четвертого прямого ефіру, лідером стала пара Ольга Харлан та Дмитро Дікусар.

На каналі "1+1" відбувся четвертий прямий ефір оновленого п'ятого сезону проєкту "Танці з зірками", який відбувається під гаслом "Танцюй серцем".

Сьогоднішній випуск був присвячений гарячим латинським танцям. Шоу розпочалося з видовищного номеру судді проєкту Макса Чмерковського та переможниці минулого сезону, співачки Санти Дімопулос.

Прямий ефір шоу вели Юрій Горбунов та Іванна Онуфрійчук, на зірковому балконі цього тижня зустрічав хореограф Женя Кот, а суддею-джокером стала Санта.

Першими з учасників вийшли на паркет фехтувальниця Ольга Харлан та Дмитро Дікусар. Вони виконали самбу, яку минулого року зіркові учасники прозвали "самба-вбивця". І глядачі, і судді були приємно здивовані виступом. За номер пара отримала 32 бали.

Ефектним ча-ча-ча здивували Костянтин Войтенко з Роксоляною Маланчук. Пара під час свого танцю під пісню LMFAO - I'm sexy and I know it показала кумедний номер. Судді зазначили, що техніку вони підкорили, втім, їм хотілося б, аби актор показав більше сексуальності. Судді оцінили виступ в 30 балів.

Епатажний співак MELOVIN спробував підкорити прискіпливих суддів танго. Артист та його партнерка Ліза Русіна виконали танець, але все ж нарвалися на критику. Більше того, пара кинула декілька гострих фраз судді Катерині Кухар, мовляв, що їй варто бути трішки добрішою. У результаті танець оцінили в 25 балів. Зокрема, Кухар поставила 4 бали.

Здивували незвичайним поєднанням музики й танцю зірка серіалу "Моя улюблена Страшко" Артур Логай та його партнерка Анна Кареліна. Пара виконала запальний джайв під хіт Вєрки Сердючки. Бали учасників за виступ – 30.

Далі на паркет вийшов триразовий чемпіон України зі стриптизу Олексій Суровцев. Актор та Марія Колосова станцювали ча-ча-ча. З кожним прямим ефіром зірка показує все кращі результати. Це відзначили судді, які поставили парі 27 балів.

А от Lida Lee з Олексієм Базелою захопили ефектною сальсою під пісню гурту TVORCHI – "Іди сюда". Оцінки пари – 31 бал.

Наступною підкорювала суддів пара Євгенії Власової та Макса Леонова. Вони дослухалися до побажань суддів та виконали веселий танець ламбаду, відійшовши від драматичних образів. Втім, не минуло без скандалу. Власова заявила, що після минулого ефіру хотіла піти з проєкту через сварку з партнером. Після цього продюсери запропонували Власовій замінити партнера. Знаменитості все вдалося приборкати емоції, вона зателефонувала Максу і перепросила. Пара продовжує участь у шоу.

Олімпійський призер Станіслав Горуна та його партнерка Даніела Преап продемонстрували самбу з елементами капоейри. Вони вибороли 28 балів.

Співак Дмитро Каднай, як і обіцяв, цього тижня відмовився від сексіобразу та постав у більш комічному амплуа. Він та Аліна Лі станцювали макарену. Втім, Катерина Кухар не залишилася задоволеною танцем. Пара отримала 31 бал.

Під час четвертого прямого ефіру шоу "Танці з зірками" учаснику гурту ТНМК Олегу Фаготу Михайлюті стало зле. У знаменитості піднявся тиск. Лікарі рекомендували не танцювати йому, втім, Фагот не дослухався до цієї поради. За пасодобль зірка та його партнерка Катерина Тришина отримали 29 балів.

Приголомшила неймовірним перевтіленням співачка Джамала. Артистка перетворилася в сексуальну білявку та вийшла на паркет у відвертій мінісукні з глибоким декольте. Зірка разом зі своїм партнером Антоном Нестерком виконала ча-ча-ча і отримала 29 балів.

Закривала четвертий ефір солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька із партнером Юрієм Мєшковим. Пара виконала спокусливу румбу та ошелешила, як глядачів, так і суддів. Вони поставили їм 30 балів.

За підсумками цього випуску, до трійки лідерів увійшли такі пари: Ольга Харлан та Дмитро Дікусар – 32 бали; Lida Lee та Олексій Базела – 31 бал, Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук – 30 балів. Таку ж суму балів отримали Артур Логай, Дмитро Каднай та Олександра Заріцька зі своїми партнерами. Останньою у турнірній таблиці знову опинилася пара MELOVIN та Єлизавета Русіна, які набрали 25 балів.

У результаті проєкт покинула пара Олексій Суровцев та Марія Колосова.

Нагадаємо, що наступний прямий ефір "Танців з зірками" відбудеться у неділю, 3 жовтня, о 21:00 на каналі 1+1.

