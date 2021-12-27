Сексапільна Іванна Онуфрійчук у мінібікіні похизувалася пласким животиком і довгими ногами

Зірка насолоджується відпусткою на Мальдівах.

Ведуча шоу "Танці з зірками" Іванна Онуфрійчук після насичених трудових буднів дозволила собі довгоочікувану відпустку.

Разом з чоловіком, бізнесменом Алмазом Іванна вирушила відпочивати на Мальдіви, звідки залюбки ділиться світлинами. Зокрема, знаменитість похизувалася розкішною фігурою.

Іванна Онуфрійчук на Мальдівах / instagram.com/ivannaonufriichuk

На сторінці в Instagram Онуфрійчук запостила кадри, на яких зображена у білосніжному мінібікіні. Пляжне вбрання зірки чудово підкреслило її плаский прокачаний животик та стрункі ніжки.

Іванна Онуфрійчук на Мальдівах / instagram.com/ivannaonufriichuk

Іванна Онуфрійчук на Мальдівах / instagram.com/ivannaonufriichuk

Іванна Онуфрійчук на Мальдівах / instagram.com/ivannaonufriichuk

Шанувальники кинулися активно робити компліменти Іванні. "Яка краса. Ви погарніли у шлюбі. І фігура чудова", "ви просто неперевершена", "Алмазу пощастило! Щастя вам", "Коханий чоловік, краса навколо, спокій, що ще треба для щастя".

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