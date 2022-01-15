Сексапільна Кеті Перрі знялася топлес і засвітила груди: реакція Орландо Блума

Подібні фото для співачки – рідкість.
Aмериканська співачка Кеті Перрі потішила юзерів дещо неочікуваним контентом.
Так, у своєму Instagram 37-річна артистка розмістила пікантний кадр, на якому позувала топлес. Артистка розвернулася сідницями до камери та засвітила груди, спокусливо відкривши рот.
"Нехай горить, крихітко", – підписала кадр вона.
До слова, відверті публікації у фотоблогу знаменитості – рідкість. Ошелешені юзери були щедрими на компліменти у коментарях. А менш ніж за добу світлина зібрала майже 3 млн вподобань.
- Дідько, а ти гаряча
- Ти така сексуальна
- Приголомшлива
Не оминув таке фото і коханий Кеті, голлівудський актор Орландо Блум. Щоправда, відреагував він дещо кумедно: "Крихітко, будь ласка, ми можемо купити ще трохи горіхового молока, у нас закінчується".
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