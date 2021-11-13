Сексапільна кохана Влада Ями у купальнику звела з розуму бездоганною фігурою

Лілія показала кадр з відпочинку на Мальдівах.

Дружина українського хореографа, головного судді шоу "Танці з зірками" Влада Ями – Лілія – вкотре звела з розуму фоловерів бездоганною фігурою.

Так, днями сім’я повернулася до Києві після 4-денної відпустки на Мальдівах. Тепер в обраниці знаменитості є час переглянути світлини, які їй зробив чоловік на відпочинку. Одним із гарячих знімків Ліля поділилася і з підписниками свого Instagram. У кадрі Яма спокусливо позувала, лежачи на гамаку над океаном. Красуня у білому купальнику похвалилася стрункістю та довгими ніжками.

Лілія Яма в купальнику / instagram.com/liliya_yama

"Як вам такий ранок? Хто хоче прокинутися так само?" – поцікавилася думкою юзерів вона.

У відповідь користувачі написали, що мріють про такий відпочинок. Не забули вони і зробити компліменти.

Ви неймовірна

Ви дуже красива

Розкішна фігурка

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