Сексапільна Ксенія Мішина у піджаку на голе тіло розбурхала уяву фанів

Артистка знялася у провокаційній фотосесії.

Українська акторка Ксенія Мішина потішила прихильників кадрами з нової фотосесії.

На сторінці в Instagram зірка поділилася відео, знятим на бекстейджі одного з нещодавніх знімань. У ролику Ксенія постає з розпущеним хвилястим волоссям, та у костюмі на голе тіло. Зухвалості образу додав вечірній макіяж та прикраса у вигляді ланцюжка навколо шиї.

Із шанувальниками Мішина поділилася усвідомленнями, які отримала в процесі.

"На зніманнях зібралася команда і я спостерігала як всі працюють і просто відчувала, що кожна людина зараз вносить свій внесок, від кожної залежить результат. Мені здається, ми не завжди бачимо розмір цього вкладу. І хоч давно вже всім відомо, наприклад, така істина – "ти – це середнє арифметичне твоїх найближчих п'яти людей", ми все одно недооцінюємо важливість оточення", - поділилася акторка.

Також Мішина зазначила, що професія актора вимагає занурення і в себе і в інших. Що акторам важливо взаємодіяти і розуміти, відчувати одне одного, оскільки інакше "творчість неможлива".

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