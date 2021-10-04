Сексапільна Ксенія Мішина у топі та з мокрим волоссям звела з розуму фанів

Акторка влаштувала пристрасний фотосет.
Українська акторка та зірка серіалу "Кріпосна" Ксенія Мішина розбурхала уяву своїх шанувальників.
Переможниця "Танців з зірками" влаштувала пристрасну фотосесію та опублікувала перший знімок на сторінці в Instagram. На світлині знаменитість спокусливо позувала із мокрим волоссям, одягнена у бежевий топ і темні штани. Артистка в окулярах зухвало дивилася в камеру, хизуючись пласким животиком.
У коментарях юзери вибухнули повідомленнями, а деякі фани порівняли Мішину з голлівудською акторкою Меган Фокс.
- Дуже схожа на Меган Фокс
- Неймовірна просто
- Розкішна
- Сексі
Нагадаємо, Саша Бо підтвердила, що збільшила груди та назвала свій новий розмір. Блогерка зробила операцію місяць тому.