Сексапільна Ксенія Мішина у топі та з мокрим волоссям звела з розуму фанів

Сексапільна Ксенія Мішина у топі та з мокрим волоссям звела з розуму фанів

Акторка влаштувала пристрасний фотосет.

Українська акторка та зірка серіалу "Кріпосна" Ксенія Мішина розбурхала уяву своїх шанувальників.

Переможниця "Танців з зірками" влаштувала пристрасну фотосесію та опублікувала перший знімок на сторінці в Instagram. На світлині знаменитість спокусливо позувала із мокрим волоссям, одягнена у бежевий топ і темні штани. Артистка в окулярах зухвало дивилася в камеру, хизуючись пласким животиком.

Ксенія Мішина / instagram.com/misha.k.ua

У коментарях юзери вибухнули повідомленнями, а деякі фани порівняли Мішину з голлівудською акторкою Меган Фокс.

Дуже схожа на Меган Фокс

Неймовірна просто

Розкішна

Сексі

Нагадаємо, Саша Бо підтвердила, що збільшила груди та назвала свій новий розмір. Блогерка зробила операцію місяць тому.

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