Сексапільна Леся Нікітюк у спідньому похизувалася пласким животиком та підтягнутою фігурою

Українська телеведуча Леся Нікітюк посвітила стрункою фігурою у спідній білизні.

Так, зірка в Instagram-stories поділилася доволі пікантним фото. На знімку Леся постала у білій спідній білизні з чорними вставками. Вбрання ідеально підкреслило струнку фігуру знаменитості.

Зокрема, засмагла Нікітюк продемонструвала неабияк підтягнуте тіло та плаский животик. До слова, ведуча зробила селфі у дзеркалі. Щоправда, своє обличчя Леся вирішила не показувати, вона приховала його телефоном.

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Пікантний кадр ведуча теж не підписувала, лише залишила одне слово англійською мовою – "mood", що в перекладі означає "настрій". Таким чином ведуча натякнула, що побажала похизуватися своєю неабияк стрункою фігурою. Хоч це була сторіз, тож не видно, як користувачі коментували знімок Лесі. Утім, вони однозначно засипали її компліментами.

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, Леся Нікітюк часто займається спортом. Зокрема, влітку ведуча спробувала вейкборд. Це доволі екстремальний вид спорту, адже потрібно на дошці, яка приєднана до спеціального катера, втриматися на воді. Час від часу Леся ділилася своїми успіхами. Зокрема, вона показувала, як в обтислому комбінезоні вправно стоїть на вейкборді.

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