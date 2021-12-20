Сексапільна MARUV з чоловіком влаштували пристрасний фотосет на мотоциклі

Сексапільна MARUV з чоловіком влаштували пристрасний фотосет на мотоциклі

Парочка спричинила фурор в Мережі.

Відома артистка MARUV вкрай рідко показує свого чоловіка Олександра.

Але цього разу зірка вирішила похизуватися перед фанатами знімками з обранцем-красунчиком. Співачка спричинила фурор в Мережі гарячою фотосесією з коханим. На чорно-білих кадрах, які виконавиця оприлюднила у своєму Instagram, подружжя зухвало позувало на мотоциклі.

MARUV з чоловіком / instagram.com/maruvofficial

Також парочка показала пристрасть, лежачи на двоколісному.

MARUV з чоловіком / instagram.com/maruvofficial

"Я та мій чоловік", – лаконічно прокоментувала публікацію Аня.

Її фани не стримали емоцій та написали купу компліментів у коментарях: "Красунчики", "Аню, обожнюю! Просто відвал усього", "Ось це так фотки – вогонь".

Нагадаємо, артистка неодноразово потрапляла в скандали стосовно своїх виступів у Росії та неоднозначних відповідей на запитання "Чий Крим".

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