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Сексапільна Настя Каменських у мікробікіні похизувалася апетитною фігурою

Сексапільна Настя Каменських у мікробікіні похизувалася апетитною фігурою

instagram.com/kamenskux

Артистка розбурхала уяву шанувальників.

Українська співачка Настя Каменських потішила шанувальників яскравим літнім знімком.

Певно, виконавиця пригадала нещодавню відпустку у теплих краях, та вирішила поділитися цим настроєм з підписниками свого Instagram. Зірка запостила кадр, де позує у червоному мікробікіні. Пляжне вбрання Насті чудово підкреслило її струнку засмаглу фігуру.

© instagram.com/kamenskux
instagram.com/kamenskux

Каменських постає без макіяжу з білою квіткою у волоссі. "Сонячне фото у дощовий день", - підписала світлину співачка.

© instagram.com/kamenskux
instagram.com/kamenskux

Шанувальники NK засипали її компліментами: "розкішна", "яка ж ви красуня", "оце пощастило Потапу", "маєте розкішний вигляд! У погану погоду дуже зігрівають такі фото".

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