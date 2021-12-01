Сексапільна Полякова у прозорій мінісукні шокувала потужним голосом

Артистка виконала ліричну пісню.

Українська співачка і тренерка "Голосу країни-12" Оля Полякова вкотре довела, що вона має надпотужний голос.

Не так давно артистку запросили виступити на благодійному вечорі фонду "Таблеточки", де вона заспівала ліричну композицію "Венчальная" співака Євгена Кемеровського.

Для виступу Полякова обрала вишукану обтислу напівпрозору сукню, яка підкреслила її підтягнуту фігуру та стрункі ноги.

"Вінчальна! Живий струнний квартет, бенд та Дмитро Саратський за роялем! На благодійному вечорі фонду "Таблеточки"! Як вам таке виконання? Пісня Євгена Кемеровського!" – підписала відео Оля.

Ліричні пісні – рідкість у репертуарі зірки, тож шанувальники були приємно здивовані, а також зізналися, що їх приголомшила сила голосу Полякової. "Олю, до мурах просто! Ну, як же не вистачає у вашому репертуарі таких гарних пісень!", "я завжди знала, що Оля може все", "як же ви розкішно співаєте".

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