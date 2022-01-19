Сексапільна Ріанна в еротичній спідній білизні показала пишні форми

Співачка розбурхала уяву своїх прихильників.
Барбадоська зірка Ріанна не соромиться назагал демонструвати свої принади.
Так, у своєму Instagram виконавиця опублікувала світлини, на яких позує перед камерою в еротичній спідній білизні червоного кольору, а також в колготах в сіточку. До слова, виконавиця продемонструвала свої пишні та звабливі форми.
"День Святого Валентина для мене", - підписала світлини артистка.
До слова, Ріанна представила світу свою нову святкову колекцію білизни, створену спеціально до Дня всіх закоханих.
Декілька спокусливих знімків нової колекції також були опубліковані в Instagram бренду Ріанни SAVAGE X FENTY.
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