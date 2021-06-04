Сексапільна Тіна Кароль підкреслила пишний бюст відвертою сукнею

Артистка представила власне срібне кольє.

Українська співачка Тіна Кароль, яка днями вперше показала свій заміський будинок, впевнено розвивається у бізнес-індустрії.

Цього разу артистка у колаборації з відомим брендом ювелірних прикрас випустила власне срібне кольє, яке вже прорекламувала у себе в Instagram. На знімках, якими Тіна поділилася у фотоблогу, вона постає у мінімалістичній чорній обтислій сукні з вирізами на талії і топі, який підкреслив її апетитний бюст.

instagram.com/tina_karol

Як розповіла Кароль, її прикраса, яка отримала назву Digital-троянда "Трініті", прикрашена гравіруванням у вигляді мікросхем. Вона виконана з срібла 925 проби і йде в комплекті з ланцюжком на регульованій довжині від 40 до 50 см. Прикраса від Тіни Кароль обійдеться її фанам у 999 грн.

instagram.com/tina_karol

instagram.com/tina_karol

Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль стала обличчям рекламної кампанії постелі, яку створила разом із відомим постільним брендом. Під час фотосету Тіна позувала і грайливою, і замріяною, і усміхненою, і серйозною і, навіть, з задертою ногою.

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