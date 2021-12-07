Сексапільна Тіна Кароль з котом та ляльками Кен знялася у пікантній фотосесії

Артистка представила нову лінійку взуття.

Українська співачка Тіна Кароль представила нову лінійку взуття, створену у колаборації з брендом Kachorovska.

Лінійка взуття вийшла під назвою Tina Pearl Drop.

Колекції Tina Karol x Kachorovska виявилися настільки успішними, що це вже четверте її оновлення. До нового дропу увійшли сабо та босоніжки. Цього разу моделі "перевдяглися" у чорний сатин і засяяли культивованими перлами.

Так, на одній з моделей сабо з'явився ефектний ремінець-анклет з перлів, що регулюється під будь-яку щиколотку. На іншій моделі перлинами прикрашені підбори. У босоніжках декорована задня частина моделі, а під підбором висить фішка колекції - перлина.

Надзручна колодка, розроблена спеціалістами Kachorovska та виконана на відомій італійській мануфактурі, залишилася незмінною.

У Kachorovska називають туфельки майже ювелірними прикрасами та просять бути з ними обережними під час носіння та догляду, адже кожна перлинка прикріплена вручну. До пари взуття у комплекті додається мішечок із запасними перлинами.

Символічно, що напередодні року Тигра у зніманнях кампейну взяв участь кіт Баттон. Також до Тіни Кароль приєдналися три ляльки Кени у смокінгах, яким просто на знімальному майданчику терміново перефарбовували метелики з рожевого у чорний колір.

Під час знімань Баттон поводився як справжній аристократ, миттєво знайшов спільну мову з Тіною та всією командою, і отримав таке задоволення від загальної уваги, що за декілька днів господарі відкрили йому акаунт в Instagram.

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