Сексапільна Злата Огнєвіч у спідньому та сіточці зачарувала вигинами тіла

Артистка прокоментувала свою участь в одному відомому проєкті.

Українська співачка Злата Огнєвіч потішила прихильників черговою провокаційною фотосесією.

Виконавиця поділилася з шанувальниками кадрами, на яких зображена у чорному спідньому та сіточці. На фото артистка позує, звабливо вигинаючись. Таким чином Огнєвіч демонструє усю красу свого тіла.

instagram.com/zlata.ognevich

instagram.com/zlata.ognevich

З підписниками у Instagram зірка поділилася, що коли йшла на проєкт "Холостячка" розуміла, що їй доведеться оголити свої емоції, почуття, страхи та перемоги. Та, за словами Злати, вона має певну ціль:

instagram.com/zlata.ognevich

instagram.com/zlata.ognevich

"Ваші страхи перед проявом жіночності, жіночої сили і привабливості є справжнісінькими комплексами. Те, що ми собі забороняємо, іншим також не можна. Я хочу бачити більше впевнених в собі і щасливих жінок. Я хочу, милі дівчата, щоб ви пізнали себе справжніх і почали жити. Ви навіть собі не уявляєте, наскільки ви - круті! Потрібно просто відпустити себе! Відпустити свою внутрішню дівчинку", - закликала Огнєвіч.

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