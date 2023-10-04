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Секспільна Alyosha в екстремальній сукні з розрізом майже до талії розбурхала уяву фанів

Секспільна Alyosha в екстремальній сукні з розрізом майже до талії розбурхала уяву фанів

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
786
Час на прочитання
2 хв
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Секспільна Alyosha в екстремальній сукні з розрізом майже до талії розбурхала уяву фанів

Alyosha і Vlad Darwin / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Артистка разом з Vlad Darwin представила новий трек.

Українська співачка Alyosha та співак і композитор Vlad Darwin потішили прихильників випуском нової дуетної композиції "Причастя".

Прем'єра пісні відбулася на YouTube-каналі Влада Дарвіна. У ролику до треку Alyosha постала у звабливий червоній сукні з екстремальним розрізом та у туфлях золотистого кольору.

Своєю чергою, Влад Дарвін у відео знявся у капелюху, червоному піджаку та чорних штанях. Автором цієї композиції виступив Влад Дарвін:

"Єдиним рятівним почуттям для змучених війною родин залишається спрага істинного кохання – причастя життя, що дарує прощення та очищення душам мільйонів людей. Саме ці меседжі я закладав у пісню, коли її писав, коли думав про Alyosha ", – розповів про ідею пісні Дарвін.

Провокативна танцювальна і водночас лірична композиція "Причастя" має вінтажне звучання італійського диско 80-х років з елементами госпелу. Це остання пісня, яка публікується дуетом Alyosha і Vlad Darwin, які вперше випустили спільну композицію 13 років тому.

Нагадаємо, раніше Alyosha, яка є дружиною фронтмена гурту "Антитіла" Тараса Тополі відверто розповіла про проблеми у їхніх стосунках, які виникли через відстань. На початку повномасштабної війни артистка з трьома маленькими дітьми виїхала до США, а Тарас Тополя вирушив на фронт.

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Дата публікації
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